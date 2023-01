Bioul se rend chez des Onhaytois invaincus à domicile depuis octobre 2021

"On est de fait dans une bonne spirale, reconnaît Michel Grégoire. Et l’objectif est de confirmer pour rester en course pour le tour final. Je m’attends toutefois à un match compliqué car Onhaye est autoritaire sur son synthétique. On devrait vivre un beau match." Si le coach bioulois peut compter sur Manu Scaillet, de retour de blessure, et Roman Charles, libéré des examens, il devra composer sans Roland, qui va se faire opérer du ménisque. A. Delcourt et Dache sont blessés, tandis qu’Helson et Edebouw sont incertains. Limbambu a décidé de ranger les crampons.