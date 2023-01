L’infirmerie se vide et la concurrence se fait de plus en plus grande dans le noyau. "Cette concurrence fait du bien. La largeur de noyau peut vraiment faire la différence à la fin de la saison. C’est peut-être ce qu’il nous a manqué en début de saison. Le noyau que nous avons peut très bien évoluer à un échelon supérieur", s’avance le jeune arrière droit Adel Sbaa.

Rochefort invincible ? "On veut prendre le mois de janvier le mieux possible. On est conscient qu’on peut peut-être aller jusqu’au bout de la saison en ne perdant plus, mais ce n’est pas un objectif. On sait qu’on n’est pas invincible. On n’appréhende pas la défaite, on la repousse le plus loin possible", explique Lazitch. La préparation du match a été quelque peu chahutée pour Rochefort puisque le terrain d’entraînement a été inondé suite aux fortes précipitations cette semaine. Jeffrey Rentmeister peut pratiquement compter sur un noyau au complet.

Arbitre: Krack

ROCHEFORT: Simon Marrazza est toujours blessé. Gilles Bernard, Jérôme Bertrand et Valentin Thomas se réentraînent mais ne sont pas encore aptes et doivent d’abord retrouver du rythme. Jeffrey Rentmeister dévoilait sa sélection après le dernier entraînement ce vendredi soir.