Natoye revanchard, Ciney serein

Bien installé au troisième rang, Ciney aborde ce derby sereinement, suite à son succès à Ganshoren. "Avec cette bonne reprise, nous nous rendons chez notre voisin dans un état d’esprit positif, avoue le coach, Jean-Christophe Beguin. Par ailleurs, nous allons nous reposer sur notre prestation du match aller, même si on s’apprête à subir une réaction de Natoye, prêt à laver l’affront. Je m’attends à être bien reçu, c’est certain. De plus, le retour de Binamé, dont l’absence s’est tout de même ressentie à Natoye, change la donne. À voir comment l’équipe va réagir."

Fleurus B - Boninne C (d. 17 h)

"Sur le carreau depuis début août, Caro Palix aura une semaine de plus dans les jambes. Alex Gonzalez est rétablie et je disposerai aussi de Hudlot, la P1 ne jouant pas", annonce Thierry Foerster, qui avoue ne plus trop compter sur Bettens et Thibaut. Le coach du CFB ne s’attend pas à une partie facile. "Nous avions bien géré l’aller, mais nous n’avons pas récupéré le rythme atteint au premier tour. L’emporter sera important pour rester en équilibre." En face, Perrine Drygalski (formée en région carolo) a passé le cap du coaching, tout en continuant de jouer (avec la R1). "Mon groupe, jeune et homogène, a tardé à trouver le rythme de la R2. Le but reste de laisser au moins deux équipes derrière, pour renouveler notre bail et ne pas déstabiliser la structure en place. Ça travaille bien, mais la pause a été très longue."