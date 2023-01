Loyers pour assurer son maintien

Schaerbeek - Loyers (d. 13 h)

C’est l’heure de la rentrée pour les filles de Nicolas Rassart, qui peuvent valider leur maintien en banlieue bruxelloise. "Il nous suffit d’un seul succès, déclare le coach loyersois. Mais nous devons faire avec un effectif réduit. Moeys s’est fait les ligaments croisés lors de la dernière rencontre contre Quaregnon. Qu’importe, les filles sont motivées et feront tout pour parvenir à décrocher de nouvelles victoires."

Mons - Profondeville (s. 18 h 30)

Dans le doute depuis quelques semaines, les Mosanes s’apprêtent à entreprendre un déplacement périlleux dans le Borinage. "Si nous l’avions emporté à l’aller, les Montoises sont dans un autre état de forme, souligne le mentor profondevillois, Jordan Mouchart. Ce sera dur, mais qui sait. C’est justement dans ces rencontres-là que l’on peut se relever. On devra limiter Mons à 50 points, mais offensivement, on doit être capables d’en marquer une soixantaine."

Pepinster - Boninne (s. 17 h)

Après cette longue trêve, Boninne a un déplacement facile sur papier. Mais les sessions d’examens viennent bouleverser les plans de Germain Fivet. "La semaine a été fort perturbée par le blocus, mentionne le coach boninnois. Mon groupe est composé de filles qui sont toutes aux études. Alors que Gilliard est blessée pour le reste de la saison, quelques filles ne sont pas sûres d’être là, comme Fivet et Lakerwa. En plus, Pepinster joue à la maison. Ses joueuses de R1 viendront renforcer l’équipe. C’est un match piège, mais j’ai confiance en mes filles. On ira faire un résultat là-bas."