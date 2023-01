Les blessés étant de retour, Ciney a livré une prestation aboutie pour écarter facilement Tilff, dimanche dernier. De quoi aborder ce derby namurois en pleine confiance.

"Je me suis senti bien en rythme pour mon retour. Je retiens surtout la très belle cohésion, comme si on avait été au complet tout le premier tour, se réjouit Antonin Laroche. On a fait un super-match et on espère réitérer contre Loyers, même si on sait que ce ne sera pas facile. C’est une équipe qui sait faire très mal en transition. Il faudra particulièrement surveiller Waterval et Despontin."

En face, Adrien Bierman a toujours la défaite contre Waterloo en travers de la gorge et compte commencer la rencontre d’une bien meilleure manière. "On était totalement hors rythme, au contraire de nos adversaires, auxquels on a laissé trop de liberté. On va mettre ça sur le compte des fêtes, durant lesquelles nous n’avons que rarement été dix à l’entraînement. Nous avons perdu à l’aller et devons montrer de quoi nous sommes capables."

Outre une mentalité revancharde, le Loyersois identifie plusieurs clés pour aller chercher un bon résultat dans le Condroz. "Nos difficultés offensives du week-end passé sont liées à des manquements défensifs. Nous devrons être plus appliqués en man-to-man, et mieux contrôler le rebond pour pouvoir nous projeter vers l’avant. Il va falloir surveiller tout le monde à Ciney, mais nous nous méfions de Malliar, qui est la plaque tournante de cette équipe."

Andenne - Neufchateau (s. 20 h 30)

Après la défaite face à Vieux-Campinaire, les "Oursons" doivent absolument l’emporter contre un autre concurrent direct. "On a grillé une cartouche samedi et on ne doit plus se poser de questions, si on veut rester en R1. Passer de nouveau à côté serait une catastrophe, martèle Pierre-Philippe Baeken. Nous devons nous concentrer sur nos adversaires dans la lutte pour le maintien et celui qui gagnera ce week-end prendra une belle option. À sept, nous nous étions effondrés en seconde mi-temps à l’aller. Je n’aurai qu’un joueur de plus et je compte sur mes gars pour tout donner pendant 40 minutes."