Le challenge fait des émules

Cela va faire bizarre, ce week-end, de ne pas avoir d’épreuve de fun-cross dans la région. Le Stevens CX Challenge Cyclo-Cross Namurois est terminé depuis dimanche dernier, avec l’ultime manche de Loyers. "Je suis bien fatigué, mais je suis aussi et surtout très content de cette édition, commente David Hottias, fidèle cheville ouvrière de cette organisation. Le topo de cette édition est plus qu’excellent. Il est dans la lignée des précédentes. L’an passé, sur les treize manches, marquées par la période de la pandémie et des restrictions sanitaires, nous avions quand même eu un total de 2500 participants. Pour cette édition, qui a fonctionné du 15 octobre au 15 janvier, nous sommes montés à 2900 participants sur les quatorze manches. Je suis très satisfait de voir qu’il y avait chaque fois de nombreux jeunes et que nos premières courses féminines ont bien fonctionné aussi."