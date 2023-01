Même si elles n’ont pas pleinement convaincu, les Boninnoises ont ramené une neuvième victoire d’Angleur. "Il reste du boulot, notamment collectivement en attaque, mais c’est normal, c’est la reprise, rappelle le coach, David Roussaux. Néanmoins, j’ai tenu à les féliciter, car elles y ont cru et ont fait ce qu’il fallait au bon moment. Chez cette formation du bas du classement, on s’attend à un accueil compliqué, puisque Herve a l’air de se réveiller. Il tentera de confirmer contre nous. À l’aller, les Liégeoises avaient fait de la résistance jusqu’au dernier quart. C’est à notre portée, mais nous devrons offrir un match plein."

Le Trequesser, opérée du ménisque, est out pour plus d’un mois.

Ciney - Angleur (d. 15 h)

Désireux de renouer des liens avec le goût du jeu, Ciney aborde ce match dans la même optique que celui contre Namur. "Nous avons l’objectif d’aller chercher la victoire, mais devons avant tout penser au plaisir, confirme la coach, Fannie Vandesteene. Au Mosa Angleur, c’est toujours compliqué. Ces filles d’expérience arrivent à endormir le jeu, car elles utilisent leur tête plutôt que leurs jambes. Par ailleurs, à l’aller, nous avions été surprises par Decors, auteure de 18 points en première mi-temps. À nous d’être vigilantes."

Delire reste sur la touche, tandis que Medjo annonce son retour.

Ganshoren - Namur B (d. 17 h)

Contrairement à la précédente, cette saison est loin d’être un long fleuve tranquille à Namur. L’effectif doit composer avec différents facteurs malheureux. "Nous sommes tributaires des blessures et du programme des autres équipes du club et ça commence à peser, confie le coach Jérémie Palix. On a démarré fort, avant de devoir faire des concessions pour les autres, alors que j’ai l’impression qu’on n’en fait pas pour nous. Moi qui pensais confirmer notre belle quatrième place de l’année dernière, voilà qu’on se trouve dans le rouge. On doit absolument gagner à Ganshoren, car nous ne sommes pas à l’abri."

Alors que Hucorne demeure blessée, un point d’interrogation plane sur les présences de Defosset et Vandy.