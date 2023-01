La régularité récompensée

D’ici là, les lauréats se réjouissent de cette belle édition. Avec le très régulier Romain Crame chez les plus jeunes (U8 à U11), le Carolo Antoine Francq qui a devancé Clément Lambert, le champion provincial de route, et Elliott Richard chez les U12-U15. Mais aussi avec Lucien Dandoit, belle révélation de cette édition, chez les cadets, au bout d’une lutte avec Mathis Vandergucht (Nathan Jacquemart complète le podium), avec Aurélien Lejeune chez les juniors (devant William Scabaab et Thomas Henin). Chez les adultes, Thomas Nennen s’est découvert de belles capacités en cyclo-cross avec la victoire finale, devant Jean Cremer et Kevin Raiwet. Enfin, Liam Contin a remporté le challenge VTT chez les cadets, Louis Losfeld, chez les juniors, et Corentin Dejardin, chez les adultes. La première édition féminine a vu s’imposer Lou-Anne Dautun chez les cadettes, Brittany Bary chez les juniores et Anne Dieudonné chez les adultes.