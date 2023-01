« Jamin mériterait d’aller au Mondial »

Qui n’est pas la meilleure spécialité du jeune Namurois. "Il aurait dû terminer quatrième de ce Championnat de Belgique, mais il a déraillé dans le dernier tour", poursuit Brice Scholtes. Ce Top 5 est à l’image de sa saison hivernale dans les labourés: avec les meilleurs du pays. Un peu comme au Championnat d’Europe, où il avait terminé cinquième et premier représentant de la Belgique, au sommet de la citadelle de Namur. "Quand on connaît le niveau de la Belgique, on peut dire qu’il est avec les meilleurs mondiaux, poursuit Brice Scholtes. Je pense qu’il mériterait une sélection pour le Championnat du Monde."

Qui aura lieu au début du mois de février, aux Pays-Bas, sur le parcours d’Hoogerheide. Ce qui serait une fameuse prouesse: il n’y a plus eu un Wallon repris pour le Championnat du monde depuis Quentin Bertholet, en 2009 ! La sélection d’Antoine Jamin est peut-être déjà acquise dans le chef de Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national. Mais il ne l’annoncera que lundi, après la manche de la Coupe du monde de Benidorm, en Espagne, sur la Costa Blanca. Où il a repris Antoine Jamin, dont c’est la troisième sélection en équipe nationale de cyclo-cross cette saison, après le Championnat d’Europe et la manche de la Coupe du Monde de Zonhoven. L’épreuve de ce week-end, en Espagne, est un nouveau rendez-vous créé suite à la présence de nombreux cyclistes dans cette région de la Costa Blanca, à cette période de l’année. Antoine Jamin retournera à Benidorm en février. "Une semaine après le Championnat du monde, il y aura à cet endroit une épreuve VTT UCI, indique Brice Scholtes. Il s’y était classé deuxième l’an passé. Donc, c’est important qu’il y aille pour défendre ses points, qui sont précieux pour les lignes de départ."