Florennes United, première équipe à 100 buts ?

Fraiture, François, Helson, Kinif et Zingle sont blessés. L’équipe devrait se composer de Ninnin, Cheront, Collinet, A. Delcourt, M. Delcourt, Fraiture et Jadoul.

Privés de quelques pièces maîtresses, les Jemeppois du Mini Star, quatrièmes, ont accueilli avec philosophie le revers concédé à Pont-de-Loup.

"Je pense que cette défaite nous sera bénéfique, car nous allons pouvoir jouer sans aucun stress, explique le feu-follet sambrien Rémi Warnier. En confiance, nos invités viennent d’engranger quelques bons résultats. Ils auront certainement à cœur de continuer sur leur lancée. Ce ne sera donc pas un match facile. Nous devrons être sérieux pour nous remettre sur les rails de la victoire."

Le gardien Diego Genard (cheville), Aurélien Hody, Jason Liessens (croisés) et Fabrizio Sciabica sont blessés. Quentin Yernault, le deuxième gardien, est en meeting annuel pour son travail. Luca Napoleone ne devrait plus jouer au second tour, car il s’entraîne le vendredi en prairie. L’attaquant Mohamed Chennou et le défenseur Dylan Hauben pourraient réintégrer le noyau.