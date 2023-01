Battus au match aller (69-65), les Belgradois ne peuvent donc se permettre un nouveau revers sous peine de voir les Bruxellois passer devant eux et ne plus alors laisser que deux formations derrière. "Nous n’avons pas vraiment le choix, notre incapacité à gagner à l’extérieur nous oblige à faire le plein de points chez nous, reconnaît le coach belgradois Didier Thémans. Et plus encore ce week-end face à un concurrent direct. Ce n’est peut-être pas encore un match décisif car nous devons encore rencontrer nos autres adversaires directs mais le perdre nous mettrait encore un peu plus dans les problèmes alors qu’en cas de succès et si possible avec un écart de plus de cinq points, nous ferions une très bonne affaire en creusant un bel écart avec Anderlecht. Mais pensons d’abord à gagner avant de faire des calculs, d’autant que c’est une équipe atypique qui joue sur ses individualités."

Ce sera à Belgrade d’imprimer le tempo pour maîtriser le jeu. " Chez nous je suis moins inquiet mais il faudra jouer juste. Je ne comprends pas pourquoi notre jeu est si différent chez nous qu’à l’extérieur. Nous allons devoir faire mieux si nous voulons sortir de la zone dangereuse car aujourd’hui le principal objectif est de laisser trois équipes derrière nous.