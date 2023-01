Beez doit confirmer, Natoye assurer

Après son honorable défaite à Beez, la jeunesse belgradoise doit assurer la réception du leader de la compétition. "Nous n’avons rien à perdre, l’idée est de tenir le plus longtemps possible, espère le coach, Didier Thémans. Avec un effectif plutôt jeune, nous sortons d’un bon match. Ce sera encore le cas, puisque Davreux, Hucorne et Cerquarelli seront préservés pour la rencontre de D3, qui se joue juste après. À l’aller, je me souviens de notre excellente mi-temps, avant de nous écrouler."