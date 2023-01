Tyron Crame a enfin signé à l’Union Namur

Non sans mal puisque le président de ce dernier club, Olivier Lamblin, s’était répandu ces derniers temps dans les médias estimant qu’on lui avait manqué de respect dans le cadre de cette transaction. Mais il ne voulait pas non plus freiner la carrière de ce jeune joueur formé à la RAAL où il a joué 8 matches il y a trois ans déjà en D2 amateurs, avant de passer par l’autre club de La Louvière, (l’URL Centre). Il a véritablement éclaté cette saison avec Saint-Symphorien (leader en D3A). Alost était également sur les rangs. Namur a su avancer les arguments décisifs et le jeune attaquant (14 buts en 18 matchs) travaille déjà avec l’entraîneur namurois, Cédric Fauré, depuis cette semaine.

Ce mercredi il a paraphé son transfert aux Bas-Prés en compagnie de son agent Tony Buscemi. Reste à s’intégrer au sein d’un groupe qui affrontera Binche samedi au stade communal. "Le joueur sera qualifié pour cette rencontre, comme me l'a confirmé le responsable du département affiliation dès l'instant où c'est le cas dès le lendemain de la notification du transfert. Saint-Symphorien a validé le transfert aujourd'hui et le joueur aussi. Le montant de la transaction reste fixé à 1500€", confiait le président Bernard Annet, à l'étranger depuis mardi mais soulagé par l'issue favorable de ce dossier. Voilà l'Union Namur sérieusement renforcée, après le départ d'Ebui vers Gosselies.