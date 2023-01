Aische

"Malgré les conditions délicates, sur un terrain gelé, on a fait une bonne séance d’1 h 30, précise Jérôme Patris. J’avais pris deux joueurs de P2 avec nous pour compléter le groupe." Jules Gécé, touché à l’épaule et Sacha Iglicki, à l’arrêt suite à un coup direct reçu dimanche à Schaerbeek, sont incertains avant la venue de Saint-Symphorien. Grégory Gilbert et Simon Javaux, en examens, sont indisponibles, tout comme Daout et Lempereur. "On travaille déjà pour les reconductions de la saison prochaine, ajoute Jérôme. Début février, on devrait être bien avancé."

Couvin/Mariembourg

Tom Sobry est toujours indisponible pour le match capital face à Gosselies. "Je préfère qu’il s’abstienne pour revenir en super forme la semaine suivante", précise Fabrice Lebrun. Le coach fagnard ne pourra pas non plus compter sur Romain Perot, suspendu. Thibaud Hallaert va mieux et pourrait revenir dans le groupe.

Tamines

Abdou Boukamir est suspendu pour le déplacement à Tertre-Hautrage. Ugo Becquevort revient par contre dans la sélection. Petar Bojovic reste indisponible suite à sa blessure au genou. Le club n’a pas encore validé la venue d’un attaquant malgré plusieurs tests en cours.

Onhaye

Luis Defresne a passé une radio rassurante mardi: il n’y a pas de fracture. "Mais son orteil est toujours bleu et douloureux, précise son coach Lionel Brouwaeys. Il va essayer de courir ce soir (lisez mercredi). On verra l’évolution pour le week-end." Arthur Poncelet se soigne toujours et reviendra bientôt dans le circuit. Monté au jeu en fin de match la semaine dernière, Gaëtan Gall faisait l’impasse hier soir en raison de ses examens. "Mais il sera bien là vendredi", conclut Lio.

Série B

Ciney

Ciney s’est imposé 6-3 face à la P1 de Loyers ce mardi soir sur son terrain synthétique. "Mon équipe est championne d’Europe des matchs amicaux", ironise David Maucq qui aimerait retrouver cette grinta et cette envie le week-end en championnat. Et il en faudra ce samedi pour dompter une équipe de Marloie très motivée. "On retrouve Tom Antoine qui rentre de suspension, précise le coach cinacien. Il y a aura certainement du changement dans l’équipe. Je n’hésiterai pas à mettre des jeunes pour montrer à certains qu’ils doivent se bouger."

Rochefort

Tout roule chez les Rochefortois. Sur le terrain comme en dehors. Le club a en effet reçu la confirmation qu’il bénéficierait d’une subvention de 2 millions € pour la construction de ses nouvelles infrastructures (terrain synthétique, terrain en gazon, cafétéria…). Sportivement, seuls en tête de la série, les hommes de Jeffrey Rentmeister ont aussi de très bonnes nouvelles. Gilles Bernard et Lucas Geurde se réentraînent normalement avec le groupe. Hormis Simon Marrazza, dont la rééducation a pris du retard, tout le noyau est sélectionnable. "Je n’ai pas de suspendu ", ajoute le coach.