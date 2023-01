Lustin: Grégory Gilles reste en place

Après un passage à Flawinne (P2A) en tant qu’entraîneur des gardiens, l’actuel coach du Lustin Grégory Gilles, qui avait convenu avec ses dirigeants de laisser sa place de T1 dès ce mois de janvier, a finalement été prolongé jusque fin de saison. "Fin octobre, lors du départ de Pierre Devuyst à la tête des Lustinois, le comité m’a demandé de reprendre les rênes de l’équipe, et ce, pour une durée de 2 mois, nous explique-t-il , mais il a aussi finalement décidé de me faire confiance jusqu’au terme de cette saison. Ensuite, à ma demande, je reprendrai mon rôle de T2 au sein du club. J’ai vraiment pris goût à cette fonction, même si ma famille est et restera avant tout ma priorité, car le rôle de T1 demande énormément de temps afin de faire le job le mieux possible."