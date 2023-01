Samedi, le magasin Decathlon de Namur organise un trail du côté de Loyers. Il y en a pour tous les goûts avec des distances de 7, 14 et 26 kilomètres à parcourir seul, en duo ou dans une version canicross. Le premier départ est fixé à 14h pour la plus longue distance, à 14h15 pour la moyenne et à 14h30 pour la petite. Les duos s’élanceront à 14h45, peu importe la distance, et les canicrosseurs à 15h.

www.goaltiming.be

Foulées des neiges

Le challenge de la Ville de Namur reprend ce samedi à l’occasion des Foulées des neiges de Suarlée. La petite école du village accueille un public qui court pour aider à financer le voyage au ski de ses élèves. Les 5,4 km lancent les festivités à 15h, le départ des 10,8 km aura lieu à 15h15.

www.chronorace.be

Corrida de Wiesme

Nouvelle manche de la tournée des corridas samedi, dans l’entité de Beauraing, avec la corrida de Wiesme. Une fois n’est pas coutume, le départ est prévu à 19h et sera commun aux deux distances de 5 et 10 kilomètres.

www.ultratiming.be

Meeting indoor du SMAC

Les athlètes ont rendez-vous au hall de Malonne samedi. Le club d’athlétisme du SMAC y tient son meeting en salle dès 10h (début du dernier concours à 16h30).

Championnat LBFA de cross-country

Hannut accueille sa traditionnelle Cross Cup dimanche. Et comme d’habitude, elle sera l’occasion de décerner les titres LBFA de cross. Parmi les épreuves du jour, les kangourous sont attendus à 11h20 et les masters, à 16h55. Les cross courts (dames et hommes) ont lieu à 14h35 et 14h45 ; les cross longs (dames et hommes), à 15h et 15h40.