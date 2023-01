La colonie namuroise de Walhain en tête

Les Namurois remplissent déjà plus de la moitié du cadre actuel. "Le plus ancien, c’est Dominique Mengal. Ce central est chez nous depuis une quinzaine d’années et évoluait encore en A la saison passée. Trois autres sont venus de RNV voici cinq ans: l’opposite Hadrien Huvelle, le centre Jean-Martin Billard et l’ailier Raphaël Lebecque. Se sont ensuite présentés les liberos Jacky Bouvier et Kenny Petit et, plus récemment, les attaquants François Marchal, de Floreffe, et Jérôme Dardenne, de Gembloux."

La course aux lauriers va se durcir, ces prochaines semaines, pour les deux équipes walhinoises, au coude à coude avec Esneux en tête. "La défaite de Waremme C ce week-end, contre Ciney, l’a un peu freiné. On affronte justement les Liégeois ce vendredi soir, avec la C. Un bon résultat de notre part pourrait assurer le podium à nos deux formations. Et dans deux semaines, c’est Esneux, leader par points perdus, qui se présentera face à notre équipe B."

Mais le club serait-il favorable à aligner deux teams en Nationale 3 la saison prochaine ? "A priori, non, mais ce n’est pas gravé dans le marbre. Cela mérite réflexion. Le niveau n’est quand même pas extraordinaire en promotion et certains joueurs seraient intéressés d’évoluer à l’échelon supérieur. D’un autre côté, une des deux équipes de N3 risquerait de se retrouver dans une série impliquant des déplacements plus embêtants. Cette année, on a la chance d’être avec beaucoup de francophones. Mais on sait qu’elles ne pourraient être ensemble. Fin janvier, on commencera à faire le tour des joueurs et le point au classement. Il y aura encore un barrage entre les deuxièmes, mais c’est toujours compliqué. Et attendre le mois de mai pour savoir si on monte n’est jamais l’idéal."

Le potentiel est là en N3

Concernée par la lutte pour le maintien en N3, l’équipe fanion de David Ittelet, elle, a fait sensation ce week-end, en battant 3-2 les leaders de Haasrode-Leuven B. "Ils ont livré une très belle prestation, avec un Pierre-Louis Hamelryckx très bon en attaque, un nombre de fautes limité et une meilleure organisation au bloc. Mais cela ne me surprend pas, car pour moi, cette équipe est plus forte que l’an passé. Ils n’étaient déjà pas passés très loin contre Kapelle, l’autre ténor. Le potentiel est là. Les résultats n’ont pas suivi, mais ils ont perdu de nombreux sets par deux points d’écart. Ce qui finit aussi par jouer dans la tête. On a un match important contre Floreffe, en sous-effectif pour le moment, dans deux semaines. Il faudra engranger. Avec l’ambiance et un groupe au complet, on aimerait se mettre à l’abri avant les trois ou quatre dernières rencontres, pour pouvoir construire sereinement la prochaine équipe." Avec l’un ou l’autre Namurois dans l’aventure, certainement.