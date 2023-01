"Après la défaite (1-0) à Rhisnes du 8 janvier, confie le T2 Benoit Sonnet, notre ami Rudy avait émis le désir d’arrêter de coacher. En quelque sorte il venait aux entraînements et aux matches avec des pieds de plomb. Après lui avoir demandé de réfléchir quelques jours, il a effectivement décidé de ne plus poursuivre sa mission".

Lundi soir, une réunion de comité s’est tenue. Et là, il a été décidé de nommer un successeur. Jusqu’en fin de saison c’est Jonathan Marchal qui officiera en tant que coach. "Lorsque Rudy a décidé de ne plus, poursuivre explique Jonathan Marchal, et qu’on m’a demandé de le remplacer j’ai souhaité prendre deux, trois jours de réflexion car je tenais à continuer comme joueur. Finalement j’ai accepté et j’officierai jusqu’en fin de saison comme joueur-entraîneur. Après on avisera car j’ai déjà reçu plussieurs demandes".

Une décision dure à prendre

"Suite à de petits soucis de santé, cela devenait un peu une corvée si bien que la motivation n’était plus présente, regrette vivement Rudy Virlée. J’ai directement remercié le comité d’Emines qui effectue du bon travail. Vu ma situation, je ne voulais que l’équipe en paie les conséquences et qu’elle ne descende pas. Ce fut donc une décision très difficile à prendre. Cela ne m’empêchera pas de venir voir Emines de temps en temps. Pour l’avenir, on verra comment ma situation évoluera. Mais si je reprends, je viserai plutôt une place comme T2 ou comme ce fut déjà le cas antérieurement comme entraîneur des gardiens".