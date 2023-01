Conscient que le bilan comptable est insuffisant, le médian offensif des Taminois garde confiance: "Je ne suis pas inquiet, on sort de deux rencontres difficiles face à des candidats au podium. La semaine passée à Manage, on doit gagner à tous les coups. Et contre l’armada de Mons, on a fait plus que jeu égal. Notre défense a tenu la distance et n’a cédé qu’une fois, sur un coup de malchance."

L’ancien Meuti, bientôt papa pour la troisième fois, confirme par contre ce que tout le monde constate: offensivement, la Jeunesse coince depuis plusieurs semaines. "Contre Mons, on a eu quelques opportunités en début de match mais c’est compliqué de concrétiser. En deuxième mi-temps, on aurait pu encore jouer une demi-heure sans trouver le chemin des filets. On travaille la semaine pour trouver des solutions mais ce n’est pas simple avec le seul David (Bulfon) devant."

Pour "Gigi", il ne manque pas grand-chose aux Taminois. "Il a fallu digérer le changement de coach et s’adapter à une nouvelle philosophie. Après des débuts un peu compliqués, tout le monde a compris vers où il voulait aller. D’un jeu plus direct, on est passé à un jeu plus léché et construit. On verra ensuite quel tournant prendra le club la saison prochaine mais en attendant, on doit tout donner pour relever la tête et sortir de cette spirale négative. L’apport des Brésiliens va apporter de la concurrence, même si c’est compliqué de les juger sur un match."

Brulez en test

Avec des joueurs en test, dont le Louviérois Ayron Brulez, Tamines cherche activement des solutions offensives (un match amical est prévu ce soir à Frasnes). Mais comme le rappelle Tibor Balog, il ne faudra pas traîner et surtout pas se louper, sous peine de vivre une fin de saison stressante.