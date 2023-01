Trois titres LBFA en poche pour les cadets-scolaires namurois

Deux pour l’Arch

Au total, l’Arch et le SMAC signe trois médailles d’or, deux pour le club cinacien et une pour le club jambois. La première médaille revient logiquement au cadet de l’Arch, Lucas Barthel. Le spécialiste du 800 mètres ne cesse de briller sur les compétitions du pays. Il parcourt les quatre tours de piste en 2.10.64 et s’impose du titre de Champion LBFA. Son coéquipier Julien Dessart, lui aussi cadet, déjà en forme la semaine dernière lors des Championnats Provinciaux, s’impose au triple saut avec un bond à 11,22 mètres. Pour le scolaire du Sambre et Meuse Athlétique Club, Alexander Comte, c’est non seulement une première place, mais un nouveau record personnel. Après avoir battu son record la semaine dernière pour un petit centimètre (1,91 mètres), il l’explose cette fois avec un saut à 1,96 mètres.

La seule médaille d’argent est décernée à Chloé André, la cadette du SMAC. La sprinteuse égale son record personnel en finale du 60 mètres en 8.13 et casse sur la ligne en seconde place. Toujours dans la catégorie des cadets, mais cette fois chez les garçons, Simon Misonne (SMAC) décroche un nouveau record personnel sur le 200 mètres en 24.81 et monte sur la troisième marche du podium.

Nombreux accessits

Le club jambois obtient deux médailles en chocolat, signe de quatrième place, avec Chloé André sur le 200 mètres chez les cadettes, en 27.93, soit un nouveau record personnel et Tiago Lecompte, cinquième des séries du 60 mètres et quatrième de la finale avec un chrono de 7.28 chez les scolaires.

Pluie de cinquièmes places avec notamment Adélie Cosyns (Arch), dans la course de 400 mètres des cadettes, qui termine en 1.04.30, soit son record. Bien que troisième de sa série du 60 mètres mètres haies chez les scolaires, Juliette Dupont, ne parvient pas à réitérer et se classe finalement cinquième en 9.38. En triple saut, toujours chez les scolaires, nouvelle cinquième place pour Lucile Adant (Arch) grâce à un saut à 10,45 mètres. Pour Tiago Lecomte (SMAC), malgré un nouveau record personnel sur le 200 mètres en 23.64, c’est seulement une cinquième place. Et enfin, pour clôturer ces top 5, en saut en longueur, Alexander Comte (SMAC) égale son record avec un saut à 6,06.

A noter également, chez les cadets, la qualification de Simon Misonne (SMAC) pour la finale du 60 mètres, une septième place et un nouveau record à 7.72. Son coéquipier, Théotim Duval, en fait autant en 60 mètres haies, avec un nouveau record à 9.52.

Les résultats

CADETTES

60 mètres (finale)

2. Chloé André (SMAC) 8.13 (PB)

60 mètres haies (séries)

14. Adélie Cosyns (Arch) 10.39 (PB)

23. Eléonore Goffaux (Arch) 11.19

200 mètres

4. Chloé André (SMAC) 27.93 (PB)

11. Léalyne Cunin (Arch) 28.38

24. Juliette Didier-Masuy (Arch) 33.34

400 mètres

5. Adélie Cosyns (Arch) 1.04.30 (PB)

11. Maëlle Dujeux (Arch) 1.07.11

800 mètres

14. Irma Laurent (Ocan) 2.47.13

15. Juliette Beaupain (Ocan) 2.47.36 (PB)

Saut en hauteur

9. Lucie Evrard (Ocan) 1,35

CADETS

60 mètres (séries)

6. Simon Misonne (SMAC) 7.72 (PB)

24. Théotim Duval (SMAC) 8.19

25. Vasco Lecomte (SMAC) 8.22

60 mètres (finale)

7. Simon Misonne (SMAC) 7.72 (PB)

60 mètres haies (séries)

8. Théotim Duval (SMAC) 9.61

60 mètres haies (finale)

7. Théotim Duval (SMAC) 9.52 (PB)

200 mètres

3. Simon Misonne (SMAC) 24.81 (PB)

20. Vasco Lecomte (SMAC) 27.05 (PB)

800 mètres

1. Lucas Barthel (Arch) 2.10.64

7. Bastien Milazzo (Arch) 2.22.27

10. Jules Thiry (Ocan) 2.25.81

12. Baptiste Beaupain (Ocan) 2.28.05 (PB)

1500 mètres

7. César Davreux (Ocan) 5.18.69

Triple saut

1. Julien Dessart (Arch) 11,22

Saut à la perche

6. Alexandre Piron (SMAC) 2,80

8. Maurice Gaziaux (SMAC) 2,80 (PB)

Lancer du poids

12. Baptiste Léonard (Ocan) 5,84

SCOLAIRES FILLES

60 mètres

9. Juliette Dupont (SMAC) 8.18 (PB)

25. Zoé Lefèbvre (Arch) 8.61

26. Laura Ghislain (SMAC) 8.63

31. Sophie Goffiin (Arch) 8.81

60 mètres haies (séries)

3. Juliette Dupont (SMAC) 9.38

19. Liana Salien (SMAC) 11.18

22. Pauline Warnon (Arch) 11.24 (PB)

60 mètres haies (finale)

5. Juliette Dupont (SMAC) 9.38

200 mètres

6. Laura Ghislain (SMAC) 27.16

20. Zoé Lefèbvre (Arch) 28.58 (PB)

400 mètres

6. Sophie Goffin (Arch) 1.05.73

800 mètres

7. Lola Timmermans (Arch) 2.30.67

Triple saut

5. Lucile Adant (Arch) 10.45

Lancer du poids

10. Liana Salien (SMAC) 9,32 (PB)

SCOLAIRES GARCONS

60 mètres (séries)

5. Tiago Lecomte (SMAC) 7.35

60 mètres (finale)

4. Tiago Lecomte (SMAC) 7.28

200 mètres

5. Tiago Lecomte (SMAC) 23.64 (PB)

Saut en hauteur

1. Alexander Comte (SMAC) 1,96 (PB)

Saut en longueur

5. Alexander Comte (SMAC) 6,06 (PB égalé)