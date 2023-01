Handball: Namur n’est pas le seul gagnant de la coupe (photos & vidéo)

Sur le terrain profondevillois, les Beaurinois, qui s’alignent en championnat Namur-Luxembourg, ont longtemps tenu tête aux Namurois, qui militent un étage plus haut, en promotion Brabant-Hainaut. Ces derniers ont dû attendre la fin de la première mi-temps pour prendre l’avantage (12-11), avant de le conforter en seconde période pour s’imposer 31-21 et décrocher le trophée. "Mais on ne remet pas de coupe. On a préféré leur offrir un ballon et un bonhomme gonflable pour les entraînements. C’est bien plus utile", signalait le dirigeant de la section.

Un club qui se construit

À la fin des échanges, la satisfaction d’avoir contribué à donner vie à ce rendez-vous a réuni tous les acteurs. Elle l’emportait aussi dans les rangs des "Jaunes" du président Benoît Lefebvre, légitimement fiers de leur prestation. "Il y avait une classe d’écart, mais on n’a vraiment pas été ridicules", confirmait Joël Deleflie, joueur et ex-coach des Famennois, qui étaient sur une bonne dynamique après avoir battu les leaders de Mettet, le week-end précédent. "On est contents, car on a rivalisé pendant plus de 25 minutes, en déployant un jeu bien construit. Mais on a beaucoup péché aux six mètres et Namur nous a finalement été supérieur, physiquement. Chez nous, à côté des jeunes, on trouve des gens de 59 ou 53 ans, ainsi qu’une fille, Emmanuelle Biesson, qui s’est bien intégrée. J’invite d’ailleurs les dames de la région à venir essayer. Beauraing est un club qui se construit depuis trois ou quatre ans. Le but est de faire perdurer notre équipe seniors, car nous avons des U15 et U18 qui arrivent derrière", concluait le Français, qui évolua jusqu’en nationale 3 dans l’Hexagone.

Emmanuelle Biesson, joueuse de l'équipe beaurinoise. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

« On a réussi à en faire un petit événement »

Du côté namurois, le président Bruno Taillefer reconnaissait les mérites adverses. "Cette finale a été très disputée, en effet. Beauraing a bien joué, alors que nous étions un peu sous pression. C’est toujours la même problématique, quand on est favoris. On a eu énormément de ratés. Puis, en deuxième mi-temps, on a pris le dessus physiquement. On peut aussi s’appuyer sur une certaine expérience, du fait de notre participation à un championnat officiel dont le niveau est plus élevé. Enfin, Beauraing a peu fait tourner certains joueurs, ce qui a peut-être joué aussi."

L'équipe namuroise l'a emporté 31-21. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Son club a donc inauguré son palmarès. Mais là n’est pas l’essentiel, pour le dirigeant. "On est d’abord là pour se faire plaisir et faire connaître le handball. Cela fait d’ailleurs plaisir, de voir autant de monde aujourd’hui. On a réussi à faire un petit événement de cette première coupe, même non officielle. Il faut remercier le comité Namur-Luxembourg pour cette organisation, qui s’est transformée en une belle opération de promotion de notre sport."

En championnat...

Namur a une carte à jouer

Pour sa première campagne en tant qu’équipe «non-réserve» de Promotion, la phalange du HBC Namur se débrouille très bien, avec une septième place à mi-parcours. «On livre un championnat très correct, le meilleur que Namur ait jamais connu, avance Bruno Taillefer. On a une carte à jouer au second tour. Mais pas au point de viser une montée. Le club n’est pas assez structuré.»

Les «Djobins» en tête

Le championnat Namur-Luxembourg, non officiel, regroupe les équipes de Mettet, Beauraing, HACCA et St-Hubert, et se dispute en un double aller-retour. Les «Djobins» sont en tête.