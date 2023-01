Mathias Gaone double médaillé d'or aux provinciaux... contre et avec Owen Liégeois

Depuis ses débuts à 6 ans, Mathias, très appliqué à la table, n’a cessé de gravir les échelons. "Quand j’ai rejoint le club, je ne participais qu’aux stages, précise le champion junior. J’ai ensuite intégré les entraînements et découvert les gestes de base avec Jean-Marie Van Rintel et Alain Hendrickx. Deux ans plus tard, je disputais mes premières rencontres en championnat. J’ai ensuite bénéficié des conseils d’Yves Matagne, François Gobeaux et Fred Sonnet pour monter C4." Et au terme de la campagne 2021-22, le jeune Vedrinois a pu intégrer les séries B. "J’ai disputé plusieurs masters et, à Malonne, j’ai battu deux B et un C0. Des performances qui m’ont permis de monter B6." À 16 ans, Mathias reste ambitieux. "Le premier objectif est de réaliser un bon 2e tour en régional pour assurer le maintien. Et pourquoi pas monter B4 en fin de saison ? Même si l’opposition est plus costaude, j’espère réaliser un beau parcours aux championnats de Belgique." Outre le titre en simples, Mathias a décroché une 2e médaille d’or en double avec… Owen Liégeois, qui rejoindra le cercle vedrinois la saison prochaine. "On pourra peut-être jouer dans la même équipe."