Manu Brancourt (Gembloux), champion V40 au bout du suspense

Le sociétaire de la Palette Gembloutoise a franchi les différents obstacles avec succès pour affronter en finale David Renard, le favori qui évolue à la Cipale. "Ce fut un duel indécis et intense. Je suis resté bien concentré et je me suis battu sur toutes les balles. J’ai davantage joué dans son revers car, avec son coup droit, il accélérait et m’ennuyait. Mené 10-9 dans la belle, j’ai continué à y croire pour l’emporter 10-12. C'est une victoire qui fait plaisir. Cette médaille prendra place à côté de celle conquise en série C lors du championnat de Belgique universitaire."

Manu Brancourt, qui évolue depuis deux ans à Gembloux, a débuté dans le petit club de Thyria, en 1993. "J’avais 17 ans. Après avoir pratiqué la natation au plus haut niveau pendant dix ans, je cherchais un autre sport. Après quatre saisons, je suis parti à Corenne pour six campagnes."

Un choix que ne regrette nullement Manu, qui a gravi les échelons grâce au coach Pascal Dricot. "Un grand monsieur qui m’a beaucoup apporté. Quand je suis arrivé, j’étais classé C2 et je suis ensuite monté B4. Pascal m’a permis de m’entraîner avec le groupe des plus forts comme Yohan Warnon, Mathieu Peruffo ou Martine Hubert. Pascal travaillait sur les qualités de chaque joueur et individualisait ses exercices. Albert Dujardin, le président, qui voulait donner la chance aux jeunes, m’a permis de participer à un stage en Hongrie et de disputer quelques rencontres en coupe d’Europe."

Manu Brancourt a ensuite rejoint La Cipale où il est monté B0 après avoir joué en nationale 1 et en superdivision. "Je suis ensuite parti à Sauvenière pour former des jeunes et les intégrer à la régionale. Après un passage par Tilly, je suis revenu dans le Namurois, à Gembloux."

Après avoir cueilli les lauriers en P1C, l’équipe cherche à se maintenir en régionale. "Plusieurs équipes se valent et on va tout faire pour éviter la relégation."

Qualifié pour les championnats de Belgique, Manu espère aller le plus loin possible. "Mon objectif est de pouvoir affronter Cédric Merchez, série A, qui sera le grand favori."

Chez les Couteliers, Manu entraîne aussi un groupe de jeunes. "Des jeunes motivés et qui cherchent à progresser. J’aime leur inculquer ce que l’on m’a appris."