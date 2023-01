Melery (1-0, 11e) et Jacques (2-0, 13e) creusaient un écart annihilé par Gilles (2-1, 16e), Catinus et Dethier (2-3). En début de deuxième mi-temps, les Leuzois poursuivaient sur leur lancée grâce à Dell’Aquila, Dethier et Catinus (2-6). La remontada loyersoise était incarnée par Horion (3-6, 32e), Coulon (4-6, 35e ; 5-7, 43e), Melery (6-7, 43e) et Ruymbeke (7-7, 49e). Entretemps, Dethier avait recreusé l’écart (4-7, 36e). À noter l’excellent arbitrage de M. Vansteenkiste.

Leuze 3 – Seilles 5

Vanhees (4), Destiné (2) et Gautier se sont partagé les buts visiteurs, Catinus (2) et Dell’Aquila, les buts locaux.

"Nous avons disputé un match sérieux malgré les absents. Monsieur Darc a livré une très bonne prestation arbitrale", précisait le coach seillois Sylvain Depas.

Havelange 6 – BF Dinant B 3

Kleinkenberg et Dessart trouvaient rapidement la faille (2-0, 2e). O. Meyfroidt stoppait une hémorragie (2-1, 5e) qui reprenait sous les coups de boutoir de Dessart (3-1, 7e). Le score passait ensuite à 3-2 (16e Tasiaux), 4-2 (Hébette), 4-3 (Collart) et 5-3 (Dessart). En seconde période, les Batyboys géraient leur avance. Dessart fixait les chiffres (6-3).

RUS Dinant 5 – Auvelais 7

Malgré l’absence de leur coach Romainville, les Sambriens, coachés par le duo Maes-Jeanmart, ont effectué un pas supplémentaire vers le maintien.

De 0-1 (Moretti), le score passait à 3-1, 3-2 (Roelen, score au repos), 3-3 (Grande Y Lara), 3-4 (Moretti), 4-4, 4-5 (autogoal), 5-5 et 5-7 (Dumont par deux fois). Willot (2), Akandja, Colin et Herman se sont partagé les buts mosans.

"Victoire de prestige face à un cador de la série. Le groupe grandit de semaine en semaine et veut se sauver. Cette victoire est donc de bon augure pour la suite", se réjouissait le coach Régis Romainville.

Ciney 2 – Walcourt 4

Le spectre de la relégation planait sur la rencontre. Au but d’ouverture de Camara (1-0, 2e) répondait l’égalisation visiteuse (1-1, 15e). Menés 1-2 (20e), les Cinaciens concédaient un troisième but dès la reprise (1-3). Remacle relançait un suspense (2-3, 39e) tué dans les dernières minutes (2-4). Collet (2), Minet et Vanstichel se sont partagé les buts visiteurs.

"Il faudra un petit miracle pour sauver notre tête en P1", reconnaissait le T1 local Jérôme Renard.

Namur United 2 – Loyers 5

Harte (1-1, 6e) répondait à Coulon (1-1, 1e). Le jeu s’équilibrait jusqu’au but de Melery (1-2, 22e). Le début de la seconde période était partagé. Melery faisait alors le break (1-3, 36e). Coco Ruymbeke (1-4, 39e) et Sahbaz (1-5, 44e) corsaient une addition atténuée par Dury (2-5, 49e).

Vedrin 5 – Sambreville 0 (forfait)

"Nous sommes venus à huit pour rien, pestait le T1 local Pierre Monjoie. Nos adversaires ne se sont pas présentés alors qu’ils avaient fait la demande pour reporter le match."

Il s’agit du second forfait sportif sambrevillois après celui du 26 octobre 2022 au MF Seillois.