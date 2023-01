Championnats provinciaux: Yves Matagne a signé une victoire au forceps en V50

Après le titre conquis en 2022 face à Manu Bodart, Yves Matagne a décroché une nouvelle médaille d’or, en remportant la finale V50 face au grand favori Alain Pirsoul. Une performance de plus pour l’ex-Vedrinois qui, en 2017, était monté sur la plus haute marche du podium, en vétérans 40. "Cette année, je ne partais pas favori d’autant qu’il y avait du lourd avec la présence de 6 séries B et 6 séries C. Après avoir remporté ma poule, je me suis directement retrouvé en demi face à Raphaël Drion, un ancien B0. Je l'ai particulièrement ennuyé avec mon nouveau picot et je l’ai emporté en 3 sets."