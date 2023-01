Beez est sur la bonne voie, Belgrade B aguerrit ses jeunes

Beez s’est donc relancé dans la course au maintien, en revenant à hauteur de Linthout et d’Haneffe, et à une victoire de son adversaire du week-end.

Pour son deuxième match privé de son coach et de ses leaders, si elle s’est bien débattue, l’équipe B de Belgrade a laissé paraître quelques points encore à améliorer. "Notre début de rencontre est pourtant intéressant, proclame le coach intérimaire, Stéphan Baczai. En mettant de la vitesse, nous sommes partis en transition et les shoots ont suivi. Ensuite, Beez s’est replacé et a pris l’ascendant physiquement. Au début du dernier acte, nous avons bien réagi, en nous appuyant sur nos fondamentaux, mais nous avons joué de trop de naïveté dans le final. Bref, il reste du travail: j’ai constaté les mêmes erreurs commises qu’à Ixelles. Le ballon n’est pas assez partagé et nous devons jouer plus dur puisqu’on a été trop soft en un-contre-un et bousculé au rebond défensif. Tout n’est pas à jeter pour autant et il faut préciser qu’il y avait trois joueurs de 2006. Ils sont là pour s’aguerrir."