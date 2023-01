Cross du ROCA: Bastien Marinx battu par Alexandre Cellier à Wellin (+ tous les résultats)

Cette épreuve, la cinquième du challenge provincial, est également la seule qui propose des épreuves pour les athlètes handisports. Des courses mixtes, de 1250 et de 2400 mètres, ont attiré une petite vingtaine de concurrents. La victoire revient à Kevin Huchez et Jade Bruyère sur la petite distance et Laurent Folli sur la longue distance, sur laquelle aucune fille n’est inscrite.

Sur le cross court, chez les dames, les athlètes luxembourgeoises se montrent les plus efficaces. La victoire revient à Juliette Lothaire (BBS). La première athlète régionale est Lucie Offer, qui porte les couleurs de l’Ocan, et se classe troisième. Chez les messieurs, c’est une première victoire en cross pour Luca Mommart (SMAC). "Je ne m’attends absolument pas à être aux avant-postes. Les sensations sont bonnes, ce qui me permet sans doute de faire la différence sur mes concurrents", précise Luca, qui termine devant Arthur Grandjean (Arch) et Sasha Bruyère (SMAC).

Le cross long des seniors n’est pas le plus populaire. Seules six dames s’aventurent sur les 3600 mètres, avec une Luxembourgoise aux commandes, puisque Augustine Gillet (BBS) s’impose. Stéphanie Cappelle (SMAC) est la première athlète de la région et décroche la médaille de bronze. Même combat chez les hommes, avec cinq concurrents. Heureusement que la course est partagée avec les masters. Bastien Marinx (SMAC), qui semblait jusque-là imbattable, n’est pas dans un bon jour. Il laisse filer Alexandre Cellier (Arch) qui s’impose chez les masters, et se contente de la seconde place au scratch. "Les sensations ne sont pas top, dès l’échauffement. Le parcours boueux, détrempé et venteux m’achève complètement après un tour sur les cinq à parcourir", raconte Bastien qui espère retrouver sa forme avant le championnat LBFA de cross ce dimanche. Chez les masters dames, la victoire revient à Anne Seutin, comme sur les quatre dernière manche. "C’est toujours bien le changement, raconte Anne, par rapport au parcours. Je ne pense pas qu’il soit plus difficile, mais les conditions climatiques et du terrain l’ont durci, avec de la boue, de la boue, de la boue".

De retour depuis fin décembre après quelques mois de galère, Mathis Lange (Ocan) fait à Wellin son premier cross, avec une victoire chez les juniors, très peu nombreux. "Les conditions sont typiques du cross: fine pluie, vent et beaucoup de boue. L’objectif n’est pas le résultat, mais bien l’entraînement. Je termine premier junior et 8e scratch".

Les résutlats

Handisport 1250 mètres

(Pas de chrono) 1. Huchez Kevin, 2. Catala Gabin, 3. Laloux Benoit, 4. Willot Vincent, 5. Kharroubi Othman, 6. Anquetil Tomi, 7. Bruyere Jade, 8. Closset Théo, 9. Niedziela Rosalia, 10. Poncelet Gregoire, 11. Gallo Callogero, 12. Coelmelck Costa, 13. Hismans Thomas

Handisport 2400 mètres

1. Folli Laurent 11:30, 2. Perwez Axel 12:14, 3. Gabo Renso 16:08

Benjamines

Pas de chrono: 1. Maily Marting (Ula) , 2. Lily Dewez (Ocan) , 3. Elsa Debertry (Bbs) , 4. Orlane Nimubona (Ser) , 5. Lyra Xhardez (Caf) , 6. Selene Furnemont (Caf) , 7. Sophia Bronchart (Ocan) , 8. Carla Angelica Chefneux (Bbs) , 9. Naomi Peignois (Damp) , 10. Soline Frusch (Bbs) , 11. Elina Verbeke (Arch) , 12. Zoey Modave (Ocan) , 13. Celine Philippin (Ocan) , 14. Louise Flamant (Ocan) , 15. Rose Doumont (Damp) , 16. Noemie Choffray (Arch) , 17. Valentine Bruch (Ula) , 18. Ines Youssouf N Diaye (Roca) , 19. Charlotte Grandjean (Bbs) , 20. Clea Foguenne (Caf) , 21. Mia Pierret (Bbs) , 22. Zola Pesesse (Arch) , 23. Zola Delaite (Ocan) , 24. Rachel Gaspard (Damp) , 25. El Gouchi Lilia () , 26. Lily Schoonheere (Ocan) , 27. Alice Raiwet (Arch) , 28. Zelie Gilson (Arch) , 29. Noe Masson-Decorwee (Ocan) , 30. Nolwenn Brack (Ula) , 31. Madeleine Dion (Bbs) , 32. Pierard Romane (Na) , 33. Lilou Heneffe (Damp) , 34. Alice Camassi (Arch) , 35. Ines Jacob (Ula) , 36. Luna Tulpin (Damp) , 37. Eva Leclercq (Arch) , 38. Apolline Stoffel (Osga) , 39. Nora Mathot (Damp) , 40. Louise Bistiaux (Ocan) , 41. Lucie Marthus (Arch) , 42. Rosie Didion (Arch) , 43. Mya Claude (Damp) , 44. Lilou Tripnaux (Ocan) , 45. Arwen Kramp Marino Rivera (Damp)

Benjamins

1. Mergaux Jean-Baptiste (Ula) 02:24, 2. Gilliard Smits Raphael (Arch) 02:29, 3. Naveau Jean (Acte) 02:30, 4. Lorent Romain (Smac) 02:37, 5. Ludwig Noe (Caf) 02:39, 6. Demaret Lani William (Smac) 02:41, 7. Massinon Damien (Ocan) 02:43, 8. Otte-Waha Mae (Ocan) 02:44, 9. Levacq Leplat Martin (Acco) 02:46, 10. Delsoir Leon (Ocan) 02:51, 11. Vantomme Jean (Moha) 02:53, 12. Jamart Thibault (Ocan) 02:54, 13. Seret Thibault (Damp) 02:56, 14. De Coninck Felix (Ocan) 02:57, 15. Kiflay Antipas (Damp) 02:58, 16. Hissette Nathan (Damp) 03:01, 17. Dambly Julian (Na) 03:02, 18. Gerard Matheo (Damp) 03:03, 19. Herman Malo (Damp) 03:05, 20. Kiflay Maranatha (Damp) 03:06, 21. Polet Lucien (Smac) 03:08, 22. Seret Harry (Caf) 03:10, 23. Turcksin Axel (Ula) 03:12, 24. De Myttenare Leon (Na) 03:13, 25. Le Clercq Elias (Smac) 03:15, 26. Chome Hayden (Acco) 03:17, 27. Poncelet Leo (Arch) 03:18, 28. Pirlot Othis (Arch) 03:22, 29. Odeurs Noah (Damp) 03:23, 30. Rosier Thelyo (Arch) 03:24, 31. Rouge-Deterville Noa (Ocan) 03:25, 32. Goffin Domasik Amede (Damp) 03:29, 33. Hissette Jules (Damp) 03:31, 34. Poncelet Alex (Arch) 03:31, 35. Le Henaff Loic (Ula) 03:36, 36. Lamkin Alexandre (Roca) 03:39, 37. Lepinoy-Colles Augustin (Ula) 03:44, 38. Pirard Maxime (Arch) 03:45, 39. Laloux Leon (Arch) 04:32

Cadettes

1. Jacquemin Malia (Damp) 05:29, 2. Widart Lucie (Arch) 05:33, 3. Bodart Julia (Arch) 05:40, 4. Libois Maelys (Ocan) 05:54, 5. Frisque Thea (Caf) 05:55, 6. Loyens Emma (Arch) 05:56, 7. Rulot Maud (Arch) 05:59, 8. Delhaye Angele (Damp) 06:01, 9. Schouweiler Eva (Damp) 06:03, 10. Dogot Leona (Arch) 06:05, 11. Laurent Irma (Ocan) 06:08, 12. Sparks Lou (Caf) 06:17, 13. Moussa Sarah (Bbs) 06:19, 14. Janton Eva (Arch) 06:28, 15. Gerard Lalie (Bbs) 06:36, 16. Lhuire Pauline (Damp) 06:38, 17. Tripnaux Lola (Arch) 06:39, 18. Rodriguez Laura (Arch) 06:42, 19. Fontaine Apolline (Ocan) 06:53, 20. Toussaint Lena (Ocan) 06:59, 21. Schallenbergh Jeanne (Damp) 07:02, 22. Jaspard Louise (Bbs) 07:08, 23. Godfurnon Romane (Ocan) 07:17, 24. Richard Goessens Marie-Lou (Bbs) 07:26, 25. Manguette Lea (Ula) 07:28

Cross court dames

1. Lothaire Juliette (Bbs) 05:34, 2. Maron Jade (Bbs) 06:25, 3. Hoffer Lucie (Ocan) 06:45, 4. Samain Claire (Arch) 06:55, 5. Poirrier Dominique (Ocan) 06:56, 6. Gerard Delphine (Bbs) 07:33, 7. Lecleir Karine (Arch) 07:41, 8. Boulanger Anne (Damp) 07:54, 9. Minette Marie (Ocan) 08:04, 10. Sepulchre Veronique (Ocan) 08:15, 11. Roulot Benedicte (Acco) 08:21, 12. Bruyere Jade (Smac) 08:30, 13. Gerard Marie (Ocan) 08:32, 14. Decorwee Laura (Ocan) 08:35, 15. Hypersiel Amelie (Uac) 08:43, 16. Lambert Murielle (Acco) 08:59, 17. Rolin Martine (Acco) 09:31, 18. Donatienne Gerard (Ocan) 09:32, 19. Vermeiren Vanessa (Ocan) 10:57, 20. Charlier Emilie (Ocan) 10:58, 21. Deterville Cecile (Ocan) 11:00, 22. Regaert Elise (Ocan) 11:01

Cadets

1. Chiliade Barnabe (Arch) 08:03, 2. Lefebvre Quentin (Arch) 08:08, 3. Gelinotte Camille (Damp) 08:17, 4. Labar Florent (Arch) 08:24, 5. Baudelet Bernard (Arch) 08:28, 6. Tulpin Noe (Damp) 08:32, 7. Milazzo Bastien (Arch) 08:36, 8. Gast Nicolas (Ula) 09:33, 9. Beaujean Timeo (Ocan) 09:43, 10. Fossion Victor (Ocan) 09:44, 11. Michel Valentin (Bbs) 09:46, 12. Cunin Clement (Smac) 09:48, 13. Annet Jean (Bbs) 09:55, 14. Feller Gatien (Ula) 10:25, 15. Manns Arthur (Ula) 10:28, 16. Sepulchre Simeon (Arch) 10:48, 17. Desloovere Edwin (Damp) 11:31

Pupilles filles

1. Libens-Thein Maxine (Damp) 03:09, 2. Vast Marielle (Damp) 03:20, 3. Mahieddine Sarah (Smac) 03:21, 4. Moreau Zoe (Ocan) 03:30, 5. Bernet Nael (Damp) 03:32, 6. Pasquasy Anna (Acco) 03:35, 7. Romainville Romane (Smac) 03:36, 8. Langen Emilie (Ula) 03:38, 9. Devis Aline (Bbs) 03:39, 10. Devis Manon (Bbs) 03:40, 11. Beaujean Lili (Ocan) 03:42, 12. Timmermans Lou (Arch) 03:43, 13. Crevits Blanche (Arch) 03:45, 14. Le Maignent Line (Ula) 03:47, 15. Othe Julia (Damp) 03:49, 16. Mahy Marion (Arch) 03:51, 17. Crelot Lilou (Damp) 03:52, 18. Pierard Margaux (Arch) 03:53, 19. Jacobs Lux (Caf) 03:55, 20. Manguette Estelle (Ula) 03:57, 21. Raskin Noemie (Bbs) 03:58, 22. Vantomme Alice (Ocan) 03:59, 23. Sclavons Louna (Arch) 04:01, 24. Delcroix Elise (Ocan) 04:02, 25. Remacle Marion (Caf) 04:03, 26. Bouhy Lena (Smac) 04:04, 27. Mergaux Adeline (Ula) 04:06, 28. Gast Sofia (Ula) 04:07, 29. Morimont Marilou (Arch) 04:09, 30. Gerard Leonce (Smac) 04:10, 31. Frennet Jeanne (Arch) 04:11, 32. Didion Lya (Arch) 04:13, 33. Vanderbecken Nina (Smac) 04:14, 34. Rondeaux Julia (Roca) 04:15, 35. Defoy Rosalie (Arch) 04:16, 36. Bruch Juliette (Ula) 04:20, 37. Szydlowski Milla (Damp) 04:22, 38. Mahieu Victoria (Arch) 04:24, 39. David Celestine (Arch) 04:26, 40. Lambert Chloe (Arch) 04:27, 41. Carpent Emma (Ocan) 04:28, 42. Nicolas Nora (Bbs) 04:31, 43. Seret Elise (Caf) 04:32, 44. Coppe Caroline (Arch) 04:33, 45. Poncin Lea (Smac) 04:35, 46. Mahy Lucie (Bbs) 04:36, 47. Goossens Sasha (Acco) 04:40, 48. Demarcin Lucie (Arch) 04:46, 49. Evrard Nell (Damp) 04:51, 50. Bemelmans Chloe (Arch) 04:59, 51. Calande Lila-May (Roca) 05:19, 52. Aarts Leonie (Roca) 06:17, 53. Leroy Manon (Roca) 13:29

Pupilles garçons

1. Goelff Bethel Luxian (Damp) 03:08, 2. Georges Baptiste (Ocan) 03:13, 3. Gaz Matteo (Smac) 03:15, 4. Wuidar Felix (Ula) 03:17, 5. Doumont Arthur (Damp) 03:28, 6. Vervier Ben (Arch) 03:30, 7. Lenoir Milo (Damp) 03:31, 8. Todisco Nolan (Ula) 03:35, 9. Pierret Jules (Bbs) 03:45, 10. Jaminon Maximilien (Damp) 03:48, 11. Kiflay Israel (Damp) 03:50, 12. Bianconi Giosue (Arch) 03:52, 13. Sevrin Hugo (Smac) 03:54, 14. Grandjean Maxime (Bbs) 03:55, 15. Devahif Theo (Ula) 03:57, 16. Diricq Arthur (Smac) 03:59, 17. Lorent Tom (Smac) 04:01, 18. Braibant Maxence (Ula) 04:03, 19. Delvigne Edward (Smac) 04:04, 20. Arthur Dansart (Smac) 04:07, 21. Polet Jules (Smac) 04:09, 22. Hucque Victor (Damp) 04:11, 23. Lagneau Arthur (Bbs) 04:12, 24. Olivier Sam (Ocan) 04:14, 25. Philippin Gauthier (Ocan) 04:15, 26. Widart Robin (Arch) 04:18, 27. Francois Emile (Ocan) 04:19, 28. Darmont Manoa (Ocan) 04:20, 29. Tussiot Quentin (Ula) 04:22, 30. Raskin Leo (Bbs) 04:23, 31. Preat Henri (Arch) 04:25, 32. Oger Arsene (Ula) 04:28, 33. Dreze Nael (Ocan) 04:31, 34. Fontaine Jean (Ocan) 04:32, 35. Besonhe Tyron (Na) 04:35, 36. Barros De Matos Guillaume (Damp) 04:38, 37. Gerard Joshua (Ula) 04:39, 38. Crelot Matteo (Damp) 04:41, 39. Puissant-Tombu Corentin (Ocan) 04:43, 40. Lamkin Guillaume (Roca) 04:45, 41. Vrancken Joachim (Smac) 04:46, 42. Pierret Jules (Bbs) 04:48, 43. Mathy Colin (Ocan) 04:50, 44. Jacques Nael (Damp) 04:52, 45. Coning Matteo (Arch) 04:55, 46. Marthus Timeo (Arch) 04:57, 47. Deloyer Angus (Roca) 05:00

Scolaires filles

1. Lothaire Lucie (Bbs) 08:42, 2. Delmee Eve (Bbs) 08:52, 3. Guerin Alwenna (Damp) 09:11, 4. Rulot Clara (Arch) 09:41, 5. Oger Enza (Damp) 09:57, 6. Toulemonde Emeline (Bbs) 10:07, 7. Maniquet Romane (Smac) 10:21, 8. Lambotte Margot (Damp) 11:06, 9. Ancion Emma (Arch) 11:15

Juniores

1. Lothaire Juliette (Bbs) 15:17, 2. Taminiau Elise (Acco) 15:32, 3. Briat Amandine (Smac) 17:35, 4. Delhaye Violaine (Damp) 18:39

Seniores

1. Gillet Augustine (Bbs) 16:47, 2. Thiry Ophelie (Bbs) 17:12, 3. Cappelle Stephanie (Smac) 17:25, 4. Mathelart Joy (Acco) 17:54, 5. Colot Marie (Acco) 18:43, 6. Duede Nina (Smac) 20:09

Masters dames

1. Seutin Anne (Smac) 15:53, 2. Legrand Francine (Ocan) 17:42, 3. Arnould Marie-Astrid (Bbs) 18:06, 4. Berkes Celine (Damp) 18:10, 5. Destree Marie (Acco) 19:01, 6. Rabeux Christine (Smac) 19:05, 7. Roland Laurence (Cabw) 19:15, 8. Mohnen Celine (Ula) 19:24, 9. Holvoet Marie (Smac) 19:28, 10. Daffe Valentine (Arch) 19:48, 11. Maurenne Stephanie (Acco) 21:16, 12. Piellard Melanie (Ula) 22:22, 13. Berg Anne (Roca) 22:34, 14. Baijot Alice (Bbs) 23:33, 15. Mayon Jessica (Damp) 23:55, 16. Gilson Beatrice (Roca) 25:02

Scolaires

1. Legendre Enzo (Damp) 10:50, 2. Jordens Brice (Arch) 10:56, 3. Janton Ugo (Arch) 10:59, 4. Romain Palm (Arch) 11:23, 5. Gauthier Dardenne (Acco) 12:05, 6. Aubin Laffut (Bbs) 12:15

Cross court

1. Luca Mommart (Smac) 10:21, 2. Arthur Grandjean (Arch) 10:31, 3. Sasha Bruyere (Smac) 10:45, 4. Antoine Havenne (Arch) 11:07, 5. Damien Doumont (Damp) 11:10, 6. Tanguy Van Nieuwenhove (Acco) 11:11, 7. Arnaud Masschaele (Arch) 11:28, 8. Simon Regaert (Ocan) 11:30, 9. Quentin Louppe (Damp) 11:32, 10. Corentin Levacq (Acco) 11:36, 11. Thomas Colson (Smac) 11:41, 12. Adrien Hocquet (Acco) 11:53, 13. Damien Petit (Damp) 12:13, 14. Antoine Marquet (Ocan) 12:17, 15. Hubert Deville (Damp) 12:23, 16. Nicolas Braibant (Ula) 12:45, 17. Tom Lefebvre (Ocan) 12:58, 18. David Del Forno (Arch) 13:03, 19. Frederic Langen (Ula) 13:05, 20. Florent Blaise (Roca) 13:08, 21. Claude Lambotte (Damp) 13:21, 22. Sebastien Vast (Damp) 13:25, 23. Laurent Mathieu (Arch) 13:28, 24. Denis De Radigues (Ocan) 13:49, 25. Bertrand Poncelet (Damp) 13:55, 26. Francois Regaert (Ocan) 14:28, 27. Emerick Jadoul (Ula) 14:31, 28. Diego Bertrand (Caf) 14:41, 29. Frederic Monnaie (Roca) 14:54, 30. Thierry Branle (Bbs) 15:15, 31. Frederic Allard (Damp) 15:22, 32. Franco Netti (Ula) 16:19, 33. Massimo Saputo (Ula) 16:51

Minimes filles

1. Wuidar Valentine (Ula) 04:47, 2. Dossin Florette (Smac) 04:51, 3. Delhaye Rose (Damp) 05:19, 4. Duez Adele (Ocan) 05:22, 5. De Clercq Noemie (Arch) 05:25, 6. Denis Melie (Damp) 05:29, 7. Derycke Cleo (Ocan) 05:31, 8. Freylinger Maelys (Ula) 05:33, 9. Henry Mae (Damp) 05:35, 10. Duez Lise (Ocan) 05:38, 11. Godfurnon Lilou (Ocan) 05:39, 12. Delande Alice (Caf) 05:42, 13. Collignon Solene (Caf) 05:44, 14. Dehin Lila (Ocan) 05:45, 15. Fortemps Elizabeth (Acco) 05:46, 16. Adant Alice (Arch) 05:47, 17. Adant Ines (Arch) 05:49, 18. Dujeux Loise (Arch) 05:51, 19. Karlik Lucie (Arch) 05:52, 20. Do Rosario Aliyah (Damp) 05:53, 21. Ryon Emma (Caf) 05:55, 22. Blampain Manon (Ocan) 05:57, 23. Vuegen Noemie (Ocan) 05:58, 24. Kuypers Pauline (Arch) 05:59, 25. Castaigne Emma (Smac) 06:00, 26. Biernaux Lea (Arch) 06:02, 27. Goffinet Celia (Damp) 06:05, 28. Braibant Leonie (Ula) 06:07, 29. Petit Camille (Damp) 06:09, 30. Peiffer Lea (Damp) 06:15, 31. Tulpin Lucie (Damp) 06:16, 32. Lahaut Clemence (Ocan) 06:18, 33. Hubert Emma (Ula) 06:20, 34. Vanderhaegen Adele (Smac) 06:22, 35. Bernet Enea (Damp) 06:24, 36. Debertry Laly (Bbs) 06:25, 37. Demet Maelle (Caf) 06:27, 38. Coppe Emilie (Arch) 06:28, 39. Foguenne Zelie (Caf) 06:30, 40. Gelinotte Romane (Damp) 06:32, 41. Zitouny Malak (Bbs) 06:33, 42. Yasbou Inaya (Ula) 06:36, 43. Manns Amelia (Ula) 06:38, 44. Minelli Romane (Smac) 06:42, 45. Angot-Damar Mathilde (Ocan) 06:43, 46. Delarge Anais (Caf) 06:45, 47. Bontems Victoria (Damp) 06:49, 48. Youssouf N Diaye Raouda (Roca) 06:50, 49. Pierret Lea (Bbs) 06:54, 50. Lorent Olivia (Smac) 06:55, 51. Bach Elise (Damp) 06:57, 52. Delaite Maya (Ocan) 06:59, 53. Jacquemin Lilly (Bbs) 07:01, 54. Bernet Manon (Damp) 07:07, 55. Jacobs Lima (Caf) 07:14, 56. De Naeyer Zelie (Caf) 07:16, 57. Grosjean Leonie (Bbs) 07:20, 58. Coibion Marie-Ayse (Caf) 07:27, 59. Mathot Elsa (Damp) 07:28, 60. Pacani Sayana (Damp) 07:30, 61. Fontaine Mathilde (Bbs) 07:40, 62. Kesteloot Amandine (Ula) 07:49, 63. Claude Ema (Damp) 08:58

Minimes

1. Goffinet Eyosiyas (Damp) 05:40, 2. De Coninck Casimir (Ocan) 05:45, 3. Palm Sacha (Arch) 05:57, 4. Denis Maxime (Arch) 05:59, 5. Moussa Aurian (Bbs) 06:01, 6. Barthel Tom (Arch) 06:02, 7. Langen Nicolas (Ula) 06:04, 8. Milazzo Baptiste (Arch) 06:05, 9. Demesmaecker Filip (Smac) 06:06, 10. Frennet Marceau (Arch) 06:08, 11. Peiffer Luca (Damp) 06:09, 12. Petit Charly (Damp) 06:11, 13. Poncelet Nathan (Damp) 06:13, 14. Schot Martin (Ula) 06:15, 15. Kyritsoglou Yanis (Damp) 06:16, 16. Desseille Edwin (Smac) 06:19, 17. Raty Antonin (Damp) 06:22, 19. Jonas Denis (Smac) 06:33, 20. El Gouchi Mehdi (Ocan) 06:35, 21. Honin Georges (Ocan) 06:38, 22. Donnez Arthur (Damp) 06:40, 23. Mernier Lilian (Bbs) 06:42, 24. Grandjean Alexis (Bbs) 06:44, 25. Kohler William (Bbs) 06:46, 26. Brichet Arthur (Smac) 06:48, 27. Pasquasy Emile (Acco) 06:51, 28. Delvaux Bastien (Damp) 06:53, 29. Netti Audric (Ula) 06:56, 30. Joannes Sacha (Damp) 06:57, 31. Lefebvre Arthur (Ocan) 06:58, 32. Beaudoin Julien (Ocan) 07:00, 33. Poulin Arthur (Acco) 07:02, 34. ### Athlete Non Trouve ! ### (Na) 07:05, 35. Arthur Demarcin (Arch) 07:07, 36. Jacobs Seraphin (Arch) 07:08, 37. Martin Gael (Arch) 07:10, 38. Welvaert Julien (Bbs) 00:05, 39. Henaux Eliot (Ula) 07:14, 40. Ludwig Teo (Caf) 07:16, 41. Joannes Noe (Damp) 07:17, 42. Deroisy Loni (Damp) 07:18, 43. Bertrand Mateo (Caf) 07:21, 44. Gregoire Barras Joachim (Ula) 07:23, 45. Van Der Borght Emilien (Arch) 07:27, 46. Desloovere Yan (Damp) 07:29, 47. De Lenart Romain (Ocan) 07:30, 48. Jacobs Felix (Arch) 07:33, 49. Willemet Arthur (Arch) 07:41, 50. Latine Clement (Arch) 07:45, 51. Olivier Tom (Ocan) 07:56, 52. Warzee Mathys (Roca) 08:16, 53. Saputo Giulio Leon (Ula) 11:04

Juniors

1. Lange Mathis (Ocan) 30:35, 2. Remy Joachim (Damp) 32:32, 3. Millard Alix (Bbs) 36:42

Seniors

1. Marinx Bastien (Smac) 27:47, 2. Morren Jeremy (Riwa) 28:09, 3. Schiets Julien (Smac) 28:53, 4. Defosse Lucas (Arch) 29:50, 5. Bertrand Romain (Acco) 35:14

Masters

1. Cellier Alexandre (Arch) 27:31, 2. Michotte Vincent (Ula) 28:50, 3. Pasquasy Fabien (Acco) 30:12, 4. Poncin Renaud (Smac) 30:40, 5. Loyens Dirk (Arch) 30:59, 6. Verte Patrick (Damp) 31:13, 7. Putzeys Mathieu (Smac) 31:31, 8. Hastir Fabrice (Cabw) 31:36, 9. Gerard Francois (Ula) 31:46, 10. Gaz Christophe (Smac) 31:48, 11. Wieme Philippe (Roca) 32:06, 12. Van Der Borght Philippe (Arch) 32:37, 13. Renson Ralph (Smac) 32:40, 14. Liegeois Pascal (Bbs) 33:05, 15. Colomer Jean-Francois (Arch) 33:09, 16. Maurenne Francois (Acco) 33:44, 17. Deville Hubert (Damp) 33:49, 18. Balon Arnaud (Damp) 34:03, 19. Crucifix Vincent (Acco) 34:23, 20. Kiessel Victor (Damp) 34:39, 21. Kuypers Christophe (Arch) 34:49, 22. Desablens Gauthier (Arch) 35:09, 23. Braibant Nicolas (Ula) 35:37, 24. Michiels Stany (Roca) 35:55, 25. Chefneux Emmanuel (Bbs) 36:02, 26. Lamour Jean (Arch) 36:19, 27. Leroy Jean-Pierre (Acco) 36:55, 28. Poncelet Bertrand (Damp) 37:09, 29. Soumoy Alain (Acco) 37:18, 30. Dekeyser Alexandre (Bbs) 38:02, 31. Destree Thomas (Acco) 38:58, 32. Nuytten Frederic (Acco) 39:15, 33. Branle Thierry (Bbs) 40:20, 34. Dominique Didier (Damp) 40:40, 35. Manguette Fabien (Ula) 42:45, 36. Pierre Lamette (Arch) 56:10