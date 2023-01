Barrettara rejoint aussi Andenne

Depuis l’arrivée de Benjamin Falise au coaching, le carnet d’adresses du Doncellois chauffe. Outre son frère Raymond, l’ancien joueur de Tirlemont a réussi à convaincre de vieilles connaissances de venir l’aider dans la mission maintien en P1. Après Maxime Cosse, Johnny Kitolo, Christian Landu Tubi ou encore Hervé Mbuyi Mutanda, c’est Geoffrey Barrettara qui rejoint le stade Pappa. L’ex-gardien du Standard, de Namur, de Bas-Oha, de Solières et de Huy, 40 ans, restait sur une dernière saison à Burdinne, en P2 liégeoise. "Cela fait un an que je ne joue plus, explique l’ancien portier des Merles. Mais je ne reste pas inactif, loin de là. Je joue toujours au futsal au Standard et je travaille pour l’accadémie, comme formateur au niveau du foot féminin. Benjamin m’a contacté, je le connais bien et malgré un emploi du temps bien chargé (NDLR: il est aussi indépendant dans les assurances), j’ai décidé de foncer. L’idée, c’est d’amener mon expérience et de la concurrence. Je n’ai pas encore eu l’occasion de m’entraîner avec mon nouveau club mais je connais plusieurs joueurs. Passionné de foot depuis toujours, c’est l’occasion de relever un dernier défi."