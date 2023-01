Antoine Boreux: « Comme libérés depuis Saint-Trond »

Le renouveau meuti est aussi à chercher dans la remise en question collective. "On a eu une bonne discussion avec le staff, rappelle Antoine. Une certaine monotonie s’était peut-être installée et il a fallu un peu de temps pour que tout le monde comprenne ce qu’on devait changer. Et puis n’oublions pas que nous restions sur deux saisons exceptionnelles. Finir deuxièmes de D2, pour beaucoup, c’était la normalité. Avoir un coup de moins bien, ça arrive. Et notre bilan n’était pas si catastrophique que ça. Les mois de janvier et février sont souvent compliqués sur des terrains boueux et avec des conditions d’entraînements difficiles. Mais en gagnant, cette période passe plus facilement, on vient s’entraîner dans la bonne humeur."