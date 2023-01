Aische et Rochefort ont les meilleures attaques de D3 ACFF

Dans la série voisine, la meilleure attaque est encore une fois namuroise grâce aux 42 roses d’ Aische. Les Hesbignons, qui restent sur 6 matches consécutifs sans défaite en D3A ACFF, comptabilisent quelques jolis cartons dans leurs valises, avec des victoires 7-1 contre Saint-Ghislain ou 5-0 contre Uccle. Ce sont par ailleurs les seuls à avoir marqué 6 fois (dans le même match) contre l’actuel leader symphorinois. Le 1-6 du 17 septembre dernier reste en effet le revers le plus cinglant des "Chiconniers" cette saison. Contrairement aux "Unionistes" de Rochefort, chez les Aischois, la répartition des buts est un peu plus étoffée, avec 33 des 42 réalisations venues des pieds (et têtes) de 5 hommes. Lucien Gauchet (9 goals), Laurent Dethier (8 goals), Bryan Michels (6 goals), Clément Choisez et Audric Delooz (5 goals) forment le peloton de tête des goleadors aischois.

Onhaye, qui a marqué dans chacune des rencontres qu’il a disputées en championnat à l’exception du déplacement à Tournai (1-0), n’est pas en reste. Avec leurs 35 buts inscrits, les Walhérois, dauphins de Saint-Symphorien au général, sont la deuxième meilleure attaque de D3A derrière Aische et, sans les 36 goals d’Habay et de Sprimont dans le tableau d’en face, auraient complété un podium très namurois en D3 toutes séries confondues (Mormont, 35 buts également, leur partagerait la troisième marche). À Onhaye, c’est sur le capitaine François-Guillaume Gilain que l’on fait le plus souvent appel pour trouver le chemin des filets (ils ont déjà tremblé 8 fois des œuvres de "F-G" cette saison). Anthony Lorenzon (5 goals) et le jeune duo Bouterbiat/Guerri (4 goals chacun) suivent de quelques longueurs leur "capi".

Voici le classement des meilleurs buteurs de D2 & D3 ACFF après 18 journées de championnat:

D2 ACFF

17 buts

Jamar (Verlaine)

11 buts

Kone (Acren-Lessines), Scevenels (Warnant)

10 buts

Lufimbu (Rebecq), El Omari (Tubize-Braine)

9 buts

Safari (Union Saint-Gilloise B), Gueye (Stockay)

8 buts

Leite (Tubize-Braine)

7 buts

Losacco (Binche), Messaoudi (Hamoir), Zenadji (La Louvière Centre), Lwangi (Union Namur), Depotbecker (Rebecq)

6 buts

Scohy (Binche), Legros (Dison), Zeroual (Ganshoren), Yilmaz (Hamoir), Ba et Ouattara (La Louvière Centre)

5 buts

Garcia Dominguez (Acren-Lessines), El Hajjouji et Necipoglu (Jette), Jatta (La Louvière Centre), Kinif, Paquet et Smal (Meux), Ghaddari (Union Namur), Bova et Da Silva Camargo (Rebecq), Kabeya (Solières), Giusto (Tubize-Braine), Biscotti (Warnant)

4 buts

Guilmi et Lafalize (Hamoir), Morais de Almeida (Jette), Gaux et Marion (Meux), Rosmolen (Union Namur), Traore (Rebecq), Ifoni (Seraing B), Makate Bokoya et Huygevelde (Union Saint-Gilloise B), Doyen (Verlaine), Julin (Waremme), Mabanza (Warnant)

3 buts

Mba et Seggour (Binche), Akdim, Manfredi (Dison), Kambala (Ganshoren), Ruiz Cerqueira (Jette), Van Hyfte (Meux), Bakija, Olojede et Toussaint (Union Namur), Silini (Seraing B), Crahay et Lokando (Solières), Diallo (Stockay), Salah El Boukammiri, Ramadani (Verlaine), Ganiji (Warnant)

2 buts

Houzé, Smars et Soumah (Acren-Lessines), Sampaoli (Binche), Godard, Mara et Meunier (Dison), Millet, Otu, Serme et Tchoutang (Ganshoren), Donlefack (Hamoir), Kalonji et Virgone (Jette), Nguessan et Nzi (La Louvière Centre), Moors (Meux), Eloy (Union Namur), Piret (Rebecq), Renzuli (Seraing B), Bacanamwo, Bartholomé, Peisson, Vancopenolle et Verbist (Solières), Boumediane et Ronvaux (Stockay), Asri (Union Saint-Gilloise B), Chubaka (Verlaine), Angiulli, Bourard, Étienne et Saint-Mard (Waremme), Aharrh et Dejoie (Warnant)

1 but

Bourlart, Cortvriendt, Delaunoit, Kaleba, Sangare, Sekou et Tacko (Acren-Lessines), Arslan, Franquin, Frisanco, Lespagne et Michez (Binche), Binot, Clerbois, Courail et Demarteau (Dison), Dassy, Deville, Famo, Nendaka, Van Landschoot et Zaanan (Ganshoren), Biersard, Ceylan, Damblon et Tietcheu (Hamoir), Bah, Camara, Ilunga Cardoso, Koy et Kragbe (Jette), N’Zi, Ousmail (La Louvière Centre), Farikou, Rouffignon et Sleeuwaert (Meux), Detienne et Largo (Union Namur), Contino et Mayele (Rebecq), Boukteb, Ipupa Ebamba et Serwy (Seraing B), Elatassi, Espeel, Hanrez, Lasfar et Suray (Solières), Bernier, Bouhlal, Kitoko, Niankou et Rayane (Stockay), Delhaye, Denayer, Djouguela, Lkoutbi, Migliore, Pierret et Van Gestel (Tubize-Braine), Asoma, Bafdili, Berradi, Lemaire, Lewis et Mutshatsha Matuba (Union Saint-Gilloise B), Barry et Reciputi (Verlaine), Deflandre, Laruelle et Lucania (Waremme), Boseko, Cavillot, Fransolet, Mavuba et Timmermans (Warnant)

D3A ACFF

14 buts

Crame (Rapid Symphorinois)

13 buts

Cardon (Mons)

9 buts

Gauchet (Aische), Arena (Gosselies), Fernémont (Monceau)

8 buts

Dethier (Aische), Gilain (Onhaye)

7 buts

Debelic (Tertre-Hautrage)

6 buts

Michels (Aische), Buscema et Coulibaly (RCS Brainois), Cassange (Jodoigne)

5 buts

Choisez et Delooz (Aische), Likau (Léopold Uccle), Papassarantis (Manage), Lorenzon (Onhaye), Hospied (Pays Vert Ostiches-Ath), Destrain (Tournai)

4 buts

Mabika (Crossing Schaerbeek), Diotallevi (Manage), Bouterbiat et Guerri (Onhaye), Mangunza (Pays Vert Ostiches-Ath), Ulens (Rapid Symphorinois), Gahouchi (JS Tamines), Debenest (Tertre-Hautrage)

3 buts

Gilbert (Aische), Kimbaloula (RCS Brainois), Q. Deppe (Couvin-Mariembourg), Mukota et Tshibay (Crossing Schaerbeek), Puttemans (Jodoigne), Debauque (Manage), Bodson (Monceau), Guiot et Lambert (Onhaye), Soares (Rapid Symphorinois), Boudar (JS Tamines), Boutayebi et Calon (Tournai)

2 buts

Catinus (Aische), Belhamri, Davrichov, Gillis et Pérot (Couvin-Mariembourg), Bil, Farin, Lokilo et Nzinga (Crossing Schaerbeek), Bertoncello et Bollens (Gosselies), Azzouzi, Beaupain, Mbolo Lutuako et Njouokep (Jodoigne), Kory et Niagoua (Léopold Uccle), Dauby, Di Vrusa, Scohy et Sebaihi (Manage), Prestifilippo (Monceau), Dupire, Ippolito, Lépicier et Zorbo (Mons), Delplank et Lizen (Onhaye), Djité, El Araichi, Herbecq et Romont (Pays Vert), Erculisse, Revercez et Strobbe (Rapid Symphorinois), Boukamir et Mwemwe (JS Tamines), Privitera et Sardo (Tertre-Hautrage), Dessonville, Lekehal, Pieraert et Ze (Tournai)

1 but

De Maeyer, Iglicki et Litonge (Aische), Aragon, Campitelli, Deglas et Sylla (RCS Brainois), Kinkela, Manzeza, Mapessa, Muray et Op’T’Eynde (Crossing Schaerbeek), N. Deppe (Couvin-Mariembourg), Bonomini, Kourouma et Kudiangana (Gosselies), Akhal, Congosto, Gilles, Pohl et Vanheukelom (Jodoigne), Benhamman et Mutoka (Léopold Uccle), Cuche, Depril, Descotte, Furia, Laurent et Ozturk (Manage), Befahy, Brabant, Caudron, Cuypers, Dehont, Lambert, Mucci et Nanova (Monceau), Bachy, Cordaro, J. Da Silva et Wildemeersch (Mons), Defresne, Fastrez, Granville et Poncelet (Onhaye), Dubois et Vandeville (Pays Vert Ostiches-Ath), Kwembeke (Rapid Symphorinois), Bojovic, Bulfon, Charlier, Kabeya, Maistriaux, Martinelli, Piret et Pratz (JS Tamines), Fassin, Mutombo, Rebere, Schifano, Valenti et Wattiez (Tertre-Hautrage), Bellia, Dassonville, Holuigue Kaba, Thambwe, Van Wynsberghe et Zanzan (Tournai)

D3B ACFF

16 buts

Cornet (Union Rochefortoise)

10 buts

Dewalque (Meix-devant-Virton), Amrous (Mormont)

9 buts

Copette (Habay-la-Neuve), Cokgezen (Sprimont)

8 buts

Claude (Ciney)

7 buts

L. Lambrechts (Ciney), El Farsi (Herstal), Mauclet (La Calamine), Bong et Klauser (Raeren-Eynatten), Ngieme (Sprimont)

6 buts

Nkomb (Durbuy), Léonard (Habay-la-Neuve), Lambert (Union Rochefortoise), Sangare (Sprimont)

5 buts

Roland (Aywaille), Bennane (La Calamine), Minthe et Vandaele (Libramont), Jacquemart (Marloie), Michel (Mormont), Boulton (Richelle), Saïd (Union Rochefortoise)

4 buts

Alima, Colson et Soto Munoz (Aywaille), Reyter (Habay-la-Neuve), Wanderson (Herstal), Mibenge et Muaremi (Huy), Bultot (La Calamine), Hebette (Marloie), D. Keysers, Lomma (Mormont), Hernandez (Sprimont)

3 buts

Antoine et Jadot (Ciney), Rodrigues (Durbuy), Kambuania et Werard (Givry), Molinari (Habay-la-Neuve), Ljubic (Herstal), Hubert, Hungs, Lufuankenda et Van Melsen (La Calamine), Lefort (Libramont), Meys et Simon (Richelle), Uhia (Union Rochefortoise), Fall (Sprimont)

2 buts

Despas, Henrotaux, Otte et Pajaziti (Ciney), Kanouté et Turhan (Durbuy), Atundu, Goury et Itoua (Givry), Leonard et Serwy (Habay-la-Neuve), Jamart et Mbazoa (Herstal), Loyaerts et Raia (Huy), Remacle (La Calamine), Baudot, Nkokolo (Libramont), Collard, Dehon et Devresse (Marloie), Breda, T. Day et Godfrin (Meix-devant-Virton), Crevecœur, Lambert, Lo Monte (Mormont), Bernard, C. Evertz, Lo Presti et Stochkov (Raeren-Eynatten), T. Halleux, Schenk, Thys et Weber (Richelle), Étienne, Ouedraogo et Remy (Union Rochefortoise)

1 but

Adib, Famerie, Fondaire, Pianetti et Toussaint (Aywaille), Audran, Boudjemaa, Mignon et Villano (Ciney), Batantou, Bitumazala, Camara, Da Silva, Koba, Lumbaki, Semedo et Sissoko (Durbuy), Abderrabi, Body, L. & M. Dufrasne, Gabiam, Kambouania et Quinas (Givry), Ansion, Deom, Grévisse, Herman, Molnar et Vialette (Habay-la-Neuve), De Brouwer, Dongala, El Guendi et Da Silva (Herstal), De Castris, Frantin, Ileondeonga, Morana, Nzoigba, Obaker, Papalino et Pollina (Huy), Aritz, Cornet (La Calamine), Giboux, Mezouari, Nelisse, Richard, Robinet et Thomas (Libramont), Dessart, Letecheur, Mayanga, Micha, Mohimont et Talmas (Marloie), Blaise, N. Day, Gomrée, Puffet et Schmit (Meix-devant-Virton), A. Keysers, Bouton, Dardenne, Lecerf (Mormont), Akdim, Gaillard et Lauffs (Raeren-Eynatten), Lanckohr, Leroy, Pezzin, Thomas, Vélégan (Richelle), Laloux et Leleu (Union Rochefortoise), Di Bernardo, Duchnik, Gashi, Gerstmans et Rallegri (Sprimont)