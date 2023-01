Victoire du duo vedrinois Giltia-Gobeaux

En dames B, trois paires étaient seulement au rendez-vous. En demi-finale, la paire Tschirr-Dubois dicté sa loi au duo Laffineur-Giltia en trois sets. Opposées en finale à la paire auvelaisienne Mandelaire-Doucet, Margaux Tschirr et Alicia Dubois réussit à forcer la belle après avoir été menée 2 sets à 1. Une manche décisive que Margaux et Alicia remportèrent 11-2. "On a bien géré en optant pour l’offensive, confie Margaux. À 2-1, on a changé de rythme, nos placements et varié nos services. Chez les jeunes, nous avons souvent joué en doubles et nous avons des jeux qui se complètent. On visera le podium aux championnats de Belgique." Margaux Tschirr a également remporté les mixtes en compagnie de Nicolas Marchal.

Chez les messieurs, Tim Giltia, qui avait remporté le simple, s’est offert un titre supplémentaire en remportant le double en compagnie de François Gobeaux. En demi-finale, la paire vedrinoise avait aisément écarté le duo sambrevillois Dehaes-Janssens.

Tim et François ont toutefois concédé le premier set (8-11) avant de relever la tête et hausser leur niveau de jeu. "Nos adversaires ont bien joué le premier set, analyse François. Tim a ensuite super bien répondu et nous a permis de renverser la vapeur. Je me contentais de remettre la balle et derrière," le gamin "assurait le point."

Le duo vedrinois figurera parmi les favoris aux championnats de Belgique. "L’objectif est de ramener la médaille d’or, lance François qui a déjà triomphé à 8 reprises."

Finale en deux équipes malonnoises en messieurs C avec la victoire du duo Namur-Degembe face à la paire Lesire-Burton. En doubles dames C, la finale a opposé également deux paires de l’Etoile Basse-Sambre. Lorand-Braidotti a dicté sa loi au duo Scoyer-Frisque.

La paire floreffoise Mélot-Stage a vendu chèrement sa peau en dames D, s’inclinant dans la belle face à Hennebert-Houssonlonge de Somzée.

En messieurs E, les Rhisnois Defrene-Pirson ont vaincu la paire floreffoise Hanse-Paye en quatre sets.

Les résultats des doubles

Doubles dames NC

1. Dethier-Gérard (Andenne); 2. Serpette-Grégoire (Chapois); 3. Dricot-Housiaux (Moustier) et Anne-Caron (Flawinne).

Messieurs NC

1. Laforge-Vaningelgem (Vedrinamur); 2. Pintiaux-Charlier (St-Marc); 3. Gilson-Peleriau (St-Marc) et Laroche-Sanglier (Moustier).

Mixtes NC

1. Bruaux-Bruaux (Vedri namur); 2. Laforge-simon (Vedfroinamur); 3. Sanglier-Housiaux (Moustier) et Romnée-Serpette (Chapois).

Doubles messieurs E

1. Defrene-Pirson (Rhisnes); 2. Hanse-Paye (Floreffe); 3. Gerday-Bauduin (Leuze); Destoop-Godard (La Cipale).

Doubles Dames D

1. Hennebert-Houssonloge (Somzée); 2. Mélot-Stage (Floreffe); 3. Jacques-Collard (Gembloux) et Laforge-laforge (Vedrinamur).

Messieurs D

1. Henriette-Henriette (Rail Namur); 2. Liégeois-Mohrhardt (Dinant-Sartoise); 3. Farre LLado-Hottois (Rhisnes) et Chavée-Wilgocki (Hastière).

Mixtes D

1. Farre LLardo-Delhaye (Rhisnes); 2. Van San-Houssonlonge (Somzée); 3. Lecouturier-Henenbert (Somzée) et Harvengt-Jacques (Gembloux).

Doubles Dames C

1. Lorand-Braidotti (EBS); 2. Scoyer-Frisque (EBS); 3. Namur-Coryn (Malonne-Somzée) et Heine-Peers (Philippeville).

Messieurs C

1. Namur-Degembre (Malonne); 2. Lesire-Burton (Malonne); 3. Delfosse-Dessaintes (Vedrinamur) et Boutet-Piette (Vesdrinamur-Andenne).

Mixtes C

1. Burton-Pirlot (Malonne-vedsrinamur); 2. Moray-Tedaldi (thy-le-Bauduin – Philippeville); 3. Antoine-Lambert (Leuze-Gembloux) et Thiry-Mailleux (La Cipale).

Doubles dames B

1. Tschirr-Dubois (Malonne-EBS); 2. Mandelaire-Doucet (EBS); 3. Laffineur-Giltia (Vedrinamur).

Messieurs B

1. Gobeaux-Giltia (Vedrinamur); 2. Anciaux-Marchal (EBSà ; 3. Dehaes-Janssens (EBS); Stanescu-Dubucq (Vedrinamur).

Mixtes B " 11. Marchal-Tschirr (EBS-Malonne); 2. Hébert-Dubois (EBS); 3. Anciaux-Doucet (EBS); Pirsoul-Allard (La Cipale);