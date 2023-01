Cartes jaunes: Ndudi-Ngoma, Turhan.

Carte rouge: Turban (66e).

DURBUY: Wasterlain, Ndudi-Ngoma (46e Zingi), Vas Moniz, Lumbila, Sissoko (66e Lumbaki), Kaba, Camara (46e El Mezouari), Kanouté, Turhan, Batantou, Bouyaalan.

ROCHEFORT: Lentz, Remy, Ouedraogo (61e Uhia), Saïd, Senga (80e Vanig), Akwasi, Cornet, Monmart, Lambert (65e Étienne), Lazitch, Laloux (80e Cherdon).

Si les chiffres sont imposants et si l’addition aurait pu être bien plus salée vu la faiblesse de la défense durbuysienne, tout le monde était d’accord pour reconnaître plusieurs éléments positifs dans la prestation des visités. À commencer par leur entrée en matière plus que réussie et quelques ballons chauds devant la cage de Lentz. Mais dès la 14e, sur une frappe déviée qui surprend le gardien, Mathieu Cornet inscrit l’un des buts les plus faciles de sa carrière. Alors que Durbuy tente d’aller inquiéter le portier rochefortois, une nouvelle approximation de la défense centrale permet au buteur du Parc d’inscrire de la tête son deuxième but de la soirée. Le leader est sur du velours, mais reste à portée de fusil de cette équipe de Durbuy qui a déjà réalisé de beaux retournements de situation. "C’est pour cette raison que j’ai insisté sur cette donnée à la mi-temps, indique le coach rochefortois Jeffrey Rentmeister. Pas question d’accepter le moindre relâchement à la reprise. L’équipe de Durbuy a prouvé durant la première mi-temps qu’elle était capable de belles choses." Finalement, le message du staff a été entendu, puisqu’il n’a fallu attendre qu’une dizaine de minutes pour voir Remy servir Cornet sur un plateau pour le triplé du jour (0-3). La rencontre est pliée et les visiteurs vont contrôler les débats non sans se créer de nombreuses occasions. Deux étant sauvées à même la ligne par Turban. Meilleur joueur durbuysien, celui-ci pétait un plomb à dix minutes du terme. Tout d’abord en lançant un: "Coupe-le en deux" à l’un de ses coéquipiers, suivi d’une parole qui ne plaisait pas au referee.

«Une victoire collective»

«Trois buts dans ce match, seize au total, ça fait évidemment plaisir, mais c’est avant tout une victoire d’équipe. On a eu la maîtrise et même si Durbuy possède une belle équipe, on n’a pas douté. Et vu le revers de Richelle, on réussit une belle opération», se réjouit Mathieu Cornet.

«Quel plaisir de jouer à côté de Dylan!»

«Je suis repositionné plus bas, en soutien de Mathieu et aujourd’hui, je jouais pour la première fois à côté de Dylan Remy, précise Maxime Lambert. Quel plaisir d’avoir un tel joueur à ses côtés ! Il attire déjà deux joueurs, ce qui nous offre plus d’espace. J’avais déjà joué avec lui mais en pointe, je ressentais moins le travail qu’il peut effectuer sur un match.»

Giuliano fait des siennes

Le coup d’envoi a été décalé d’une petite dizaine de minutes. En cause, Loris Giuliano qui ne rate décidément pas une occasion pour tenter de faire le buzz. Le Youtubeur français, qui soutient depuis peu le club de Durbuy, a de nouveau voulu prendre place sur le banc, mais le trio arbitral l’a remarqué et l’a prié de quitter la zone neutre.