(25-15, 25-15, 27-25)

Les Namuroises ont entamé leur 2e tour de belle manière, en s’emparant des trois points face à la plus redoutable des équipes néerlandophones de la série. "On a rendu une copie tactiquement très propre", explique Dominique Colin, dont le plan consistait à "sortir" du match la numéro 13 adverse. "Elle avait reçu la bagatelle de 47 balles en quatre sets à l’aller, soit le double des ailières. On a donc tenté de l’exposer au maximum en réception. Notre bloc a aussi bien joué son rôle et on s’en est donné à cœur joie en contre-attaque, avec une Louise Staquet qui a distribué des caramels. Ce fut la grande dame du match, tandis que nos centrales, Sophie Pirlot et Lucie Rousselin, ont très bien manœuvré."

D’entrée, Morgane Colin mettait les visitées à l’abri au service, en amenant le score à 9-1. "La 13 est sortie à 17-8 et on a conclu le set. Alken a davantage fait jeu égal au début du deuxième, pour mener même 1-4. Puis, à 15-12, Louise a détruit la réception adverse au service, pour nous porter à 22-13", poursuit le coach namurois, dont l’équipe connut un petit relâchement au troisième acte. "À 23-20, il y a eu deux faits de jeu. Sur le premier, une attaque via la bande du filet de Valérie El Houssine a été déclarée entachée d’une faute de filet. Puis, sur la balle de match, Laure Wayemberg, qui était entrée à 20-20, a frappé avec beaucoup de culot, sur la ligne de fond. Selon certains, elle était derrière, mais l’arbitre a validé notre point, sans susciter de contestation."

Gembloux 3 - Helchteren 0

(25-20, 25-23, 25-21)

Deuxième victoire en trois sets, en ce début d’année, pour les Gembloutoises, désormais 4e. Le duel fut assez serré dans l’ensemble. "Dans le premier, on a même été menés 13-17. On avait des problèmes en réception et j’ai apporté quelques modifications dans notre système de bloc défense. Les filles se sont alors transcendées, alors que nos adversaires commettaient plus de fautes au service, précise Audry Frankart, qui fit tourner tout son noyau. Toutes ont apporté leur pierre à l’édifice. Quand on avait des soucis derrière, je faisais monter Alice Romainville, puis Léna Puissant, qui est normalement notre seconde libero. Alla Serebriakova et Uliana Yastrub ont bien tourné en attaque, mais la réception n’est pas toujours leur point fort. On compensait par les changements. C’était par contre le dernier match d’Alice, qui est enceinte de cinq mois. Ce sera une solution en moins", ajoute le coach des "Coutelières", qui tenta un coup de poker dans le troisième set, alors que les visiteuses étaient revenues à 19-15. "J’ai sorti les deux sœurs Piraprez pour mettre nos deuxièmes passeuse et opposite et elles ont terminé le match. C’était un risque, mais il y a des moments où il faut en prendre."