Arbitre: Malhaise

Cartes jaunes: Lamort, Lépicier, Perreira-Bofomua, Cordaro, Kumbi.

But: Cardon (0-1, 71e).

TAMINES: Aromatario, Piret (77e Mariano), Boukamir, Leemans, Lamort, Charlier, Caua, Mwemwe, Gahouchi, Bulfon (61e Martinelli), Caio (77e Kabeya).

MONS: De Wolf, El Bouhabi (57e Lefranc), Diakhaby, Lépicier, Dupire, Ntalu, Perreira-Bofomua, Kumbi (90e Fosso Gangnang), Thissen, Cordaro (64e Durieux), Cardon.

Avec les cinq renforts du mercato hivernal titularisés par Dante Brogno, les Montois mettent un peu de temps à lancer la machine. Tamines, où les deux jeunes Brésiliens Caio et Caua commencent le match, respectivement flanc droit et médian défensif, n’en profite pas. Les hommes de Balog parviennent pourtant à amener le danger devant la cage de De Wolf mais manquent de précision devant le but, comme trop souvent cette saison. "On n’arrête pas de travailler les lignes de courses et le jeu collectif offensif mais cela ne marche pas pour nos attaquants pour le moment, résume le coach hongrois de la Jeunesse. Les joueurs offensifs se mettent la pression et cela se remarque au moment de prendre la bonne décision. Notre jeu est bon jusqu’au dernier seize mètres. Mais il faut plus pour gagner."

Un souci que ne connaît pas Dante Brogno. Il peut compter sur David Cardon pour débloquer la situation. "Après un début de match compliqué, dès la 25e, on a pris le dessus, résume le coach des Dragons. On rate trois grosses occasions de tuer le match. Avec le vent, c’est plus facile de défendre que de bien construire. Mais on a su rester calme et serein dans la gestion du match. C’était mon message à la mi-temps, on ne devait pas s’affoler."

À la reprise, contre le vent, Tamines continuait à bien défendre jusqu’à cette 71e minute et cette passe de Lefranc qui arrivait chanceusement à Cardon après avoir touché un pied taminois. "Face au gardien, je place le ballon entre ses jambes, il le touche mais elle rentre quand même", précise le Montois, auteur de son 13e but de la saison. "C’est notre seule petite erreur et elle se paie cash, enchaîne Valentin Lamort. C’est dur à avaler après tous les efforts consentis. Cette nouvelle défaite ne fait pas nos affaires. Il faudra gagner à Tertre pour ne pas commencer à se faire peur." Avec un nouvel attaquant ? Tibor Balog multiplie les tests et les contacts pour trouver la perle rare devant. "Il nous faut un attaquant avec de la vitesse et de la précision ", conclut le coach taminois.