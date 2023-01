Revanchard, Belgrade au bout du suspense (photos)

"Il est clair qu’on a joué avec le feu, admet Stéphane Plumier. Toutes nos erreurs de jeunesse, on les payait cash. Et pas mal de pertes de balles ont permis à Rochefort de revenir dans le coup. Dans un tel match, si on ne sait pas imposer son jeu, c’est l’adversaire qui en profite." Et de poursuivre : "Si on compte une victoire en plus, on ne peut plus se louper sinon Rochefort passera devant."

Alors que Belgrade prend la tête du classement, de son côté Rochefort ne veut pas abdiquer et compte sur un faux pas éventuel de Belgrade pour revenir à sa hauteur. "Si on compte une victoire de moins, confie Lionel Evrard, on a la chance, si on peut dire, d’être positif à l’average dans les deux confrontations directes." Et d’ajouter : "J’estime que les deux équipes méritaient de gagner si bien qu’on n’a pas à rougir de cette défaite. Félicitation à Belgrade qui a pu garder la tête froide alors que de notre côté on a fait l’erreur de trop se précipiter et de manquer de justesse en défense à des moments importants. Si nous avons fait un faux pas contre Ohey, Belgrade n’est pas à l’abri d’en connaître un. Tâchons de garder au moins la seconde place."

L’avis des deux meilleurs réalisateurs du match n’était pas vraiment différent. "On a souvent couru après le score. Par moments on a fait preuve de trop de précipitation au lieu de bien construire, confirmait Max Lejeune (Rochefort). Vraiment, on aurait pu mieux gérer certaines phases de jeu. En cas de succès on aurait eu notre sort entre nos mains. Deuxièmes, on espère un faux pas de Belgrade."

Quant à Denis Vermeren (Belgrade) il était évidemment ravi du succès mais préférait rester focus sur la suite de la compétition. "Même si mes shoots sont rentrés, il s’agit d’une victoire due au collectif, lançait-il. Une victoire qui nous permet de passer premier devant Rochefort. Remporter le titre, on l’espère même s’il ne faut pas sous-estimer les autres équipes. Prenons les matches les uns après les autres."