CINEY: Collet 2, Beguin 10 (1x3), Descy, Simon 8, Laloux 2, Bouqué 4, Legros 8, Dachelet 6, Cappelle 7, Vandesteene 17, Materne 1.

Pour son match de reprise, Ciney s’est adjugé un neuvième succès tout en maîtrise sur les terres de la lanterne rouge. "Nous avons affronté une équipe qui a développé un jeu très agressif. Cette agressivité nous a permis de multiplier les passages à la ligne des lancer-francs. En revanche, dès que nous baissions dans l’impact physique, nous avons été mis en difficulté. Cela s’explique du fait que j’ai donné un maximum de temps de jeu aux jeunes, et ils n’ont pas encore assez aguerri pour répondre au combat physique. Sinon, nous avons toujours mené de dix points, avec un pic à dix-huit unités."

Fleurus B 42 – Natoye 66

10-18, 14-14, 8-19, 10-15

CFB: Hennau 9-0 (1X3), Polizzotto 2-5 (1), Gonzalez 0-2, Vekeman, Latragna 5-5 (1), Trinca 0-2, Coibion 8-4, Palix.

RCSN: Gilson 7-4, Demoulin 7-2 (1X3), Dehon 0-2, Igot 3-3 (2), Biname 1-5 (1), Jacques 3-2, Bothy 10-4, Clabodts 1-8 (1), Arts, Leroy 0-4, Bernard.

La toujours solide Amélie Coibion apparaissait trop esseulée dans le premier quart. La jeune Hennau se mettait ensuite en évidence pour limiter la casse au repos (24-32).

Mais les Condrusiennes dominaient aisément leur sujet. Cela se confirmait en seconde période. Le danger venait de partout et Louis Crevits puisait largement dans son banc, bien plus long que celui de Thierry Foerster malgré les rentrées de Trinca et Palix: 32-51 à la demi-heure.