GEMBLOUX: Ponsard 11 (3x3), Reconnu 13 (1x3), Carretta, Vandewalle 9 (1x3), D.Marchal, Y. Marchal 12 (2x3), Robin 3 (1x3), Deblire 16, Saillez 3, Seki-Kandi 3, Mestrez 2.

Les consignes étaient claires, limiter les artilleurs montois. Force est de constater qu’avec plus de cinquante points encaissés en à peine une mi-temps, les Couteliers n’ont pas réussi leur mission. Si le 24-18 du premier quart-temps laisse encore entrevoir un match équilibré, à la pause le 29-43 affiché au marquoir complique la tâche des Namurois et si ces derniers montrent des signes de rébellion après le repos pour réduire l’écart à 69-54 à la demi-heure, les Montois ne se laissent pas déstabiliser et repartent de l’avant dans les dix dernières minutes pour assurer leur succès.

Profondeville 69 – St-Hubert 73

13-16, 16-27, 20-15, 20-15

PROFONDEVILLE: Gruslin 16, Delvaux 15 (3x3), Herquin 3 (1x3), Garot 10, Tillieux, Guns 17 (1x3), Tintillier, Balon-Perin 6, Sprimont, Mouchart 2

Les premiers échanges sont équilibrés mais les Namurois ne sont guère en réussite offensivement au point de se voir mener 13-16 au terme du premier quart-temps. Les visités gaspillent toujours dans la seconde tranche mais se relâchent également en défense, ce dont profite St-Hubert pour prendre le large et s’envoler à 29-43 au repos.

Profondeville amorce alors une timide réaction mais pas encore de quoi inquiéter leurs adversaires qui gardent la main mise sur le jeu: 49-58 à la 30e. L’équipe locale a beau revenir à plusieurs reprises 4 ou 5 points, les visiteurs ne se laissent jamais rejoindre.