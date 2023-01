Arbitre: Krack.

Cartes jaunes: Gaux, Barry, Reciputi, Temou, Rosy, Dago, Debra.

Carte rouge: Barry (2 c.j., 86e).

But: Van Hyfte (0-1, 81e).

VERLAINE: Dengis, Debra, Van Hove, Ramadani (86e Chubaka), Reciputi, Choukri, Dago, Barry (74e Gilsoul), Temou, Jamar, Gosselain (46e Mievis).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Palate, Smal, Baudouin (65e Moors), Rosy (87e Roldan-Simon), Rouffignon, Marion (65e Paquet), Coquelle, Gaux.

On le savait: ce Verlaine-Meux allait être disputé. Vu les conditions climatiques et l’obligation imposée par l’arbitre de jouer sur la surface de jeu traditionnelle et non le synthétique, difficile de jouer au football de façon efficace. Et c’est un peu ce qui s’est passé aux Six Bonniers. Passe encore en début de match. Mais plus la rencontre avance et plus, comme souvent dans ces cas-là, la surface de jeu s’alourdit. Et rend le beau foot quasi impossible. Il faut d’ailleurs attendre longtemps pour assister à un début de velléité offensive. Un centre en retrait de Meux passe devant le but mais n’est repris par personne. C’est une petite alerte pour Verlaine qui a davantage le ballon mais n’est pas dangereux. Quelques instants plus tard, un autre centre est cette fois repris par Smal mais au-dessus. Lentement mais sûrement, Meux prend l’ascendant dans cette partie. Avec, peut-être, une petite faute de Debra sur Baudouin en fin de première armure. 0-0 à la pause et c’est assez logique même si Meux aurait peut-être pu…

En seconde période, l’ascendant des Namurois se marque de plus en plus même si Verlaine n’est pas non plus acculé. Un coup franc de Gaux est détourné à bout portant par Dengis. Dans la foulée, tout Meux croit au 0-1 sur un autre coup franc de Smal, mais le cuir file à côté. Les occasions se succèdent pour Meux qui voit Coquelle frapper une première fois sur Dengis. Puis, Coquelle, encore lui, et Smal s’y reprennent à deux fois pour inquiéter Dengis qui sort tout. Et Verlaine ? Il tente de garder le contrôle du match mais souffre quelque peu quand survient une phase qui aurait pu tout changer. Il reste 20 minutes quand un ballon semble arriver sur la main d’un défenseur meuti dans le rectangle. Tout Verlaine crie au penalty mais M. Crack ne bronche pas. Verlaine respire quelque peu et s’offre (enfin) une occasion. Barry sert Jamar qui est trop court pour conclure.

Alors que cela semble s’équilibrer quelque peu, un but, le seul du match, tombe. Dago est touché à une jambe et est invité à aller se faire poser un tape sur le bord du terrain quand Meux bénéficie d’un coup franc. Smal le botte et Van Hyfte, libre de tout marquage vu… l’absence temporaire de Dago, place une tête hors de portée de Dengis (0-1). Le but est superbe mais sans doute évitable pour Verlaine. Personne cependant ne crie au scandale car Meux aura été le plus concret des deux adversaires. "Mais avec un peu de réussite, c’est 1-0 pour nous et on prend encore trois points", pestait Marc Segatto après la rencontre. Meux signe la bonne opération du week-end dans le haut du tableau. Le coach Laurent Gomez était ravi. "Ce qui fait plaisir, c’est qu’on gagne sans encaisser et en ayant montré un beau visage. On reste sur 7 match sans défaite et on retrouve tout doucement l’état d’esprit de l’an passé. On est sur le bon chemin."