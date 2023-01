8-14, 10-13, 9-15, 10-11

PROFONDEVILLE: Didion 0, Lizin 2, Bouillon 5, Arnould 9 Flahaux 2, Gaux 2, Romnée 16 (2x3), Bouchat 0, Dandois 1, Romilly 0.

FLEURUS: Lambiotte (1x3), Bruno 6, Foerster 5 (1x3), Hislaire 13, Mestdagh 0, Menten 11, Laviolette 3, Waterlot 9 (1x3), Masson 0.

On ne peut pas dire que ce duel entre Profondevilloises et Fleurusiennes a atteint des sommets d’un point de vue offensif. En difficulté depuis quelques semaines, les Mosanes ont montré une grande motivation pour déjouer les plans des Carolorégiennes mais le manque de confiance et de réussite a été encore plus criant ce samedi soir. Avec un plan défensif particulièrement serré sur Romnée, les solutions sont une denrée rare pour le coach Jordan Mouchart. De l’autre côté, si Foerster est bien limitée, Hislaire et Menten prennent le relais. En passant par 8-14 au quart, les Fleurusiennes sont devants au repos, avec un avantage de 9 unités (18-27). Toujours en difficultés, les Sharks ne parviennent pas à réduire l’écart malgré un changement défensif qui a quelque peu gêné leur adversaire du soir. Le dernier quart est la réplique des trois précédents avec des "Bleues" toujours aussi maladroites en zone avant et des "Noires" qui n’ont pas besoin de forcer pour maintenir l’écart au-dessus de la barre des 10 points. Finalement, d’un tir au milieu de terrain au buzzer, Waterlot fixe le score à 37-53.

Manque de lucidité profondevillois

"Défensivement, je ne peux rien dire, on fait pratiquement le match parfait avec 50 points encaissés et en limitant Foerster à 5 petits points, résume l’entraineur mosan, Jordan Mouchart. Mais offensivement, on manque clairement de lucidité et de prise de responsabilités. Les filles font l’effort en défense, montrent énormément de motivation mais après c’est beaucoup plus compliqué. Il faut absolument qu’on en gagne une au plus vite." Côté fleurusien, on commence bien l’année. "53 points marqués c’est peu mais en encaissant que 37, c’est suffisant pour que ça passe, se félicite la coache Perrine Foerster. Les filles ont réalisé un excellent boulot sur Romnée qui avait fait très mal à l’aller. Et au vu des résultats du week-end, on réalise la bonne opération. En espérant engranger face à Jupille lors de la prochaine journée."