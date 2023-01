Arbitre: Lobet

Cartes jaunes: Dewalque, Claude.

Carte rouge: Schmit (70e, 2 c.j.).

Buts: Breda (1-0, 7e), Claude (1-1, 17e), Dewalque (2-1, 53e).

MEIX: Brolet, Blaise, Schmit, Day T., Gomrée, Puffet, Gasparoto, Limpach (65e Laurent), Erdeljan (65e Godfrin), Dewalque (76e Jacques), Breda (85e Evrard).

CINEY: Monteleone, Bruckner, Kersten (62e Jadot), Despas (70e Hanneuse), Verschuere, Pajaziti (46e Boujabout), Lambrechts, Bwangombo (46e Villano), Otte, Claude, Henrotaux.

Entre une équipe de Ciney empêtrée dans une spirale négative et une équipe de Meix qui avait rendu une bien pâle copie à Givry le week-end dernier, l’opposition de ce dimanche était "LE" match à ne pas perdre !

L’entame des débats était d’ailleurs marquée par beaucoup de nervosité et de précipitation. Pourtant, alors qu’il venait de se faire prendre au piège du hors-jeu trois fois en… trois minutes, Cyprien Breda allait ouvrir le score en profitant d’une remarquable incursion de Gasparoto dans l’arrière-garde cinacienne. C’était 1-0 et on ne jouait que depuis sept minutes.

La réaction de Ciney ne se fit pas attendre et Brolet était ravi de voir la tête de Otte atterrir sur la barre de son but. Un avertissement que les Méchois ne prenaient pas suffisamment au sérieux car, quelques minutes plus tard, Claude battait facilement le portier local après un centre parfait venu de la gauche. Tout était à refaire pour Meix. Le reste de la première mi-temps n’avait pas de quoi déchaîner les passions. Même si les deux équipes combinaient plutôt bien, l’imprécision et quelques mauvais choix empêchaient Meix et Ciney de se créer de réelles opportunités de but.

Pour redémarrer la seconde mi-temps, l’entraîneur de Ciney faisait rentrer Villano et Boujabout afin de tenter de surprendre et déstabiliser l’équipe méchoise. Le moins que l’on puisse dire est que ce ne fut pas une grande réussite car, comme en première mi-temps, c’est Meix qui trouvait rapidement l’ouverture. Un ballon récupéré dans le camp méchois parvenait sur le flanc gauche à Erdeljean dont l’ouverture en un temps vers Dewalque était lumineuse. L’avant méchois ne se faisait pas prier pour remettre les siens aux commandes.

Ciney allait alors tenter de pousser pour recoller au score mais, il faut bien l’avouer, au final il y eut bien peu de danger devant le but de Brolet. Articulée autour d’un duo Blaise-Day très efficace, la défense de Meix repoussait sans trop de mal les assauts plutôt maladroits des visiteurs. C’est au contraire Meix qui aurait pu ou dû alourdir le score lorsque Dewalque d’abord et Gasparoto ensuite eurent la balle de break au bout du pied.

Peu avant l’heure de jeu, Dewalque s’en sortait bien avec une carte jaune en commettant une faute grossière sur Despas en voulant jouer une balle haute du pied. Meix jouait quand même vingt minutes à dix suite à la deuxième jaune de Schmit, exclu pour avoir confondu football et judo.

« Il va falloir réagir d’urgence »

Vitto Villano, le capitaine cinacien commentait: "On a mal commencé le match, c’est comme si on n’était pas réveillé ! Et puis progressivement, c’était mieux, mais il nous manque quelque chose depuis plusieurs semaines. Est-ce que c’est de la volonté, du mental, de la confiance ? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis le match à Libramont (NDLR: le 22 octobre 2022) où on pouvait prendre la tête de la série, on n’y arrive plus. Il va falloir réagir d’urgence."