Le premier derby namurois s’est joué à Anhée

"Malheureusement, nous sommes privés de deux de nos joueurs, l’un blessé à la cheville et l’autre malade, pour affronter les deux premiers de la série", signalait le gardien anhétois, qui fit tout ce qu’il put, avec ses cinq courageux équipiers (et, donc, sans possibilité de remplacement), pour tenir tête aux expérimentés Andennais. Ces derniers, qui disposaient d’un effectif deux fois plus étoffé, ont largement pris le dessus pour s’imposer 1-11, Xavier Sanchez ayant sauvé l’honneur à 1-10. "On savait que ce serait difficile, face à des joueurs qui ont, pour la plupart, déjà évolué au plus haut niveau, notamment à Namur, confiait le président mosan. Le but était de limiter la casse et d’essayer d’y croire. On n’a pas à rougir, même si le score est lourd. Au complet, il aurait sans doute pu être plus serré. Notre objectif sportif, cette saison, c’était de signer une première victoire et on l’a fait lors de notre troisième match (NDLR: 10-0 contre Stix). Pour le reste, on vise l’amusement et à faire découvrir le hockey dans la région."

Deux grands rivaux

Du côté visiteur, le briefing laissait vite place au deuxième duel du jour, face aux Hutois. "Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce match contre Anhée. C’était évidemment difficile, pour nos hôtes, d’être compétitifs avec seulement cinq joueurs plus Esteban, qui a occupé le poste de gardien à Namur voici quelques années. C’est déjà très chouette, pour ce petit club, d’inscrire une équipe", notait le capitaine andennais, Théodore Verburgh.

Sa formation joue, elle, les premiers rôles, avec Huy et Verviers comme grands rivaux pour le titre. "Ils doivent justement s’affronter ce dimanche, lors du dernier match (NDLR: Verviers l’a emporté 5-3, au terme d’un choc très tendu et émaillé de deux exclusions !) De notre côté, on a déjà battu Huy à l’aller et partagé contre Verviers. Si on gagne contre les Liégeois, on pourrait donc se ménager un bel avantage et être bien placés pour la montée." Huy s’est cependant imposé 0-1, sur PC. De quoi pimenter les prochaines journées de compétition. Lesquelles ne passeront malheureusement pas par la cité des "Oursons". "Non, la salle de l’Arena n’était plus disponible lors des week-ends concernés."