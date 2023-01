Gedinne a relancé la tournée des corridas, Masset et Grégoire s'imposent

La petite distance lance les festivités. Mathias Anciaux, victorieux sur les trois précédentes manches, est le leader du classement général. Pourtant, samedi soir, il tombe sur un os, avec Valentin Grégoire. Le Dinantais s’impose pour une quinzaine de secondes. "Je décide de m’aligner sur les deux distances, histoire de faire des kilomètres. Après un premier tour avec Mathias, je décide d’attaquer. Les sensations sont bonnes, et je parviens à m’imposer. Quarante-cinq minutes plus tard, je m’élance sur le 10 kilomètres avec des jambes un peu plus lourdes, et je signe une 7e place", sourit, fier, Valentin. Mathias termine second et Jérôme Chaboteaux monte sur la troisième marche du podium.

+ Le classement des 5km

Après cinq mois au Canada, Marine Moulin a la ferme intention de faire quelques cross lors de cette seconde partie de saison. Et pour retrouver ses sensations, elle décide de s’aligner sur le 5 kilomètres de la Gedinnoise. Elle devance Emmanuelle Sion et Charline D’Orchymont. "Cela part assez vite, sur un parcours très roulant, avec une première partie en montée, et une seconde en descente. Le second tour est un peu plus difficile car je me retrouve seule. Maintenant, cap sur les Championnats LBFA et Championnats de Belgique de cross-country sous les couleurs du club de Bertrix", raconte Marine.

Il n’y a que 65 concurrents au départ de la longue distance et on peut dire que c’est très disputé. La victoire se joue au sprint, mais Firmin Masset et Sindbad Léonard ne sont finalement pas départagés et terminent 1er ex-aequo. "J’attaque le sprint derrière Sindbad, mais nous franchissons finalement la ligne ensemble après avoir tout donné. Je suis d’ailleurs tombé après la ligne et j’ai quelques points de suture au genou", précise Firmin. Lucien Thiebaut complète le podium.

+ Le classement des 10km

La première athlète féminine à franchir la ligne est Victoire Cravatte. Plus trop présente sur les épreuves ces derniers mois, l’ancienne athlète de la Belgique Trail Académie se concentre sur ses études puisqu’elle fait un master à Leuven. "Je commence seulement à reprendre les courses mais les sensations sont plutôt bonnes. Je suis contente du chrono et du résultat. Les garçons étaient quand même costauds", ajoute celle qui se classe 13e du scratch. Le podium est complété par Aline Jaumotte et Alizée Fourquet.