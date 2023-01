"Plus forts que lors du match aller, nos hôtes, qui possèdent beaucoup de qualités techniques, manquent encore un peu d’automatismes. Nous nous sommes imposés à l’expérience", précisait le mentor mosan Olivier Baudelet. Les Copères prenaient l’avance au quart d’heure avant de virer en tête au repos (1-2) et de tuer tout suspense en début de seconde période (1-5) Weynant (2), Carpentier, Lambotte et Lenoir se sont partagé les buts

Bruxelles 5 – Namêche 20

"Un match très bien géré dans l’ensemble. Le score était de 3-10 à la mi-temps", précisait le septuple buteur namurois "Soussou" Jamart. Gilson (5), M. Jamart (5), Carraro (2) et El Hassani se sont partagé les autres buts andennais.

Nationale 3B Florennes 7 – Montigny 4

Grâce à ce succès, les Florennois montent sur la dernière marche du podium. Une victoire qui a mis un peu de temps à se dessiner. De 2-0, le score passait à 2-2, 3-2, et à 3-3 en début de seconde période. Les Aviateurs s’envolaient alors. A. Delcourt (4), Collinet (2) et M. Delcourt se sont partagé les buts locaux.

Pt-de-Loup 7 - Jemeppe 4

Orphelins de L. Napoleone et de Sciabica, tous deux opérés, et de Hauben (décès familial), les Chimistes, menés 3-0, ont recollé au score avant de faire illusion jusqu’à 5-3. Mélotte (2), Fabris et Ré. Warnier ont inscrit les buts sambriens.

Haine SP 2 - Sambreville 2

"Menés 2-0 après dix minutes, nous avons pris le dessus. Sans un grand gardien adverse, nous aurions pris les deux points. Un gros goût de trop peu…", regrettait le coach sambrevillois Dylan Boucha, qui avait pris place dans les buts. B. Bouchat et Carlier, qui fêtait son retour, se sont partagé les buts visiteurs.

Morlanwelz 4 – Loyers 10

Après avoir viré en tête au repos, les Borussen ont survolé la seconde période. Auteur de quatre roses, Tadjenant a atteint les vingt buts. Dehez (3), M. Fontaine (2) et Destrée se sont partagé les autres buts.

Nationale 3C Mont 2 – Sougné 5

"Nous avons shooté sept fois sur le cadre", regrettait le T1 mosan Didier André, qui, privé de nombreux éléments contre le deuxième classé, avait fait appel à deux joueurs de P2 et à un élément de la P3. Le gardien A. Lizin et J. Mayanga se sont partagé les buts locaux.

Gedinne 4 – Anhée 9

Menés 0-1 (V. Dubois), les Ardennais renversaient la vapeur grâce à J. Fondaire et M. Sohy (2-1). Le score passait ensuite à 2-2 (V. Dubois), 3-2 (Grislain) et 3-3 (V. Dubois). La seconde période était à sens unique. V. Dubois, L. Jacquet, L. Van den Berghe et R. Ravet tuaient tout suspense (3-7). J. Fondaire stoppait l’hémorragie (4-7). V. Dubois fixait les chiffres (4-8).