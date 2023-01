21-19, 26-22, 24-7, 16-17.

CINEY: Wutukidi 10, Laroche 10 (3x3), Jacques 3, De Jaeghere 10 (1x3), Gielen 24 (3x3), Balthazar A., Balthazar M. 12, Malliar 13, Husson 5 (1x3).

Les Cinaciens rentrent bien dans la partie et prennent neuf points d’avance (18-9) avant que Tilff passe un 10-0 à Ciney. Un tir à distance de Laroche ponctue la fin du premier quart-temps. Très agressifs derrière, les Condrusiens trouvent les espaces et se créent de bons tirs pour créer un premier écart significatif à la pause (+16). Les Liégeois semblent avoir pris un coup sur la tête et leur adresse est en chute libre, Gielen continuant son chantier offensif de l’autre côté du terrain. Les Cinaciens comptent près de 40 points d’avance (77-38) en début de quatrième quart-temps, avant que l’intensité ne diminue. Si Tilff réduit un peu l’écart ensuite, c’est Gielen qui viendra mettre le point final du match sur un violent alley-oop. "On a livré une belle prestation défensive, nous n’encaissons que 55 points contre la meilleure attaque du championnat, souligne Yohan Balthazar. Nous avions identifié plusieurs clés pour la rencontre: limiter nos pertes de balle, user Vermierdt et être patients en attaque. On a bien maitrisé notre sujet et ça montre l’importance d’avoir des rotations en suffisance. Pourvu que ça dure !"

Loyers 57 – Waterloo 67

14-26, 23-13, 17-19, 3-9.

LOYERS: Casamento, Despontin 9, Demars 14, Pirlot 14 (3x3), Bierman 2, Guillaume 8, Vanoverschelde 4, Bastin 2, Waterval 5 (1x3), Badoux 1.

Les Loyersois ne sont pas dans leur assiette en début de match et laissent rapidement filer Waterloo. C’est déjà 2-11 après quatre minutes et Waterloo ne compte pas relâcher la pression défensive. En manque d’inspiration, les Namurois voient les Brabançons prendre 17 points d’avance (14-31), avant de montrer un peu plus d’envie pour rentrer aux vestiaires avec seulement six points de retard. Loyers reprend sur une bonne dynamique et revient sur les talons des hommes de Sébastien Dufour, égalisant sur un shoot extérieur de Pirlot. On pense les locaux sortis de leurs soucis offensifs lorsque Demars donne quatre points d’avance à son équipe (54-50), mais c’est sans compter sur une équipe de Waterloo plus lucide et agressive que Loyers. Parfaitement muselés, les Namurois n’inscrivent que trois points lors des douze dernières minutes, laissant filer un dixième succès cette saison. "Nous avons concédé trop de rebonds offensifs, 20 je crois. Cela en dit long sur la différence de mentalité entre les deux équipes aujourd’hui. On a manqué d’agressivité des deux côtés du terrain, regrette Maxence Gilet. Malgré sa mauvaise fin de premier tour, Waterloo est une belle équipe très complète et très agressive. De notre côté, on a connu une panne offensive totale comme jamais auparavant, alors que la défense en man-to-man convient à notre jeu."

Andenne 66 – Vieux-Campinaire 80

12-26, 20-22, 15-11, 19-21.

ANDENNE: Grégoire 3 (1x3), Chaufouraux 13 (1x3), Beaujean R. 11 (2x3), Beaujean T. 15 (3x3), Mercier 6, Delva 16 (2x3), Otte 2, Kisenga.

Vieux-Campinaire: Ahmed 19 (2x3), Sculier 20, Karavokyros 9 (2x3), Bearzotti L. 13 (1x3), Mertens 2, Rosen 2, Duding 8, Steenberghs 8, Bearzotti R.

La rencontre a rapidement tourné en faveur des Hennuyers ce samedi soir à l’Andenne Arena, les Oursons essuyant un 0-10 pour démarrer. Vieux-Campinaire joue bien et Andenne ne parvient pas à reprendre le contrôle du match, l’écart grandit encore pour atteindre les seize points à la mi-temps (32-48). À la reprise, les hommes de Pierre-Philippe Baeken durcissent le jeu et, s’ils ont 19 points de retard un court instant, ils remontent au score. Après avoir vu une partie de son avance fondre, le Campinaire se ressaisit et scelle sa victoire, pour le plus grand bonheur de Stéphane Hugaerts. "On a été très bon sur demi-terrain et l’objectif d’encaisser moins de 70 points a été atteint, se réjouit le coach. C’est une victoire super importante qui pourrait compter en fin de saison, puisque nous avons assuré un average positif contre Andenne. Il faudra remettre le couvert contre Verviers, un autre concurrent direct, après deux week-ends de repos qui arrivent."