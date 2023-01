BONINNE: Philippe 5 (1x3), Van Hamme 3 (1x3), Broers 2, Drygalski, Laffineur 2, Compère 16 (3x3), Ory 10, Lesire, Fivet 1, Hubaut 26 (1x3).

Pressenti tel un match piège, ce déplacement au Mosa Angleur a failli coûter la défaite à Boninne. Malgré un bon départ (+10), les Boninnoises ne respectent pas les consignes du coach et sont alors rattrapées par les expérimentées Liégeoises. Elles courent au score tout au long du match, jusqu’au moment où elles décident d’exécuter ce qui a été demandé, et ce à trois minutes du terme. Les Jaunes pressent tout-terrain et récupèrent ainsi plusieurs ballons. Compère et Hubaut s’occupent de la finition. David Roussaux: "Ce ne fut pas une belle prestation, nous passons par la petite porte mais l’essentiel est acquis."