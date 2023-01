Championnat de Belgique de cyclo-cross : le Namurois Antoine Jamin au pied du podium

Très bien parti sur ce National des juniors, Antoine Jamin a rapidement fait la course parmi les cinq plus forts du pays. Il s’est retrouvé à l’avant avec le favori et vainqueur sortant Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens et Seppe Van den Boer. Malheureusement pour le prometteur junior de Walcourt a été victime d’une chute à l’entame du second tour.

Reparti en cinquième position, il a pu monter d’un cran dans la course suite à l’abandon, sur blessure, du favori Yordi Corsus. Le représentant de la formation BH-Wallonie MTB Team s’est ensuite rapproché du troisième, mais sans parvenir à le dépasser en vue de la ligne d’arrivée tandis que la victoire est revenue à Viktor Vandenberghe. Avec cette quatrième place, le Namurois a une nouvelle fois prouvé qu’il fait partie des meilleurs du pays dans sa catégorie. Et qu’il mérite une sélection pour le Championnat du Monde, qui sera organisé au début du mois de février à Hoogerheide, aux Pays-Bas.

Après cette belle lutte intense dans la boue de Lokeren, il va s’envoler pour l’Espagne, pour un stage au soleil avec l’équipe nationale avant la manche de la Coupe du Monde de Benidorm, prévue dimanche prochain.