CONDRUSIEN: incertain: Maillard.

LOYERS: absent:Boutgmi: blessé: Lamour ; suspendu: Collard.

Jouera, jouera pas ? Après la remise des huitièmes de finale de la Coupe mercredi, le CP va devoir se positionner pour cette journée de championnat. Vu l’état des terrains, une remise générale n’est pas à exclure. "J’ai eu le président du CP ce jeudi, explique le coach loyersois Jean-François Beguin. Il y a de grandes chances que ce soit remis. Je sais que le Condrusien veut jouer avant le départ de son attaquant Tremblez. Mais si c’est pour bousiller tous les terrains… Si on joue, je serai privé de Collard en plus de Boutgmi et Lamour. Adrien est suspendu pour une carte jaune qu’il n’a pas reçue. Dandoy a été averti mais l’arbitre s’est trompé en notant sur la feuille. On a essayé de rectifier, en vain. "

"Après la courte défaite de la semaine passée à Biesme où un nul aurait été plus logique, nous aborderons ce duel avec l’esprit quelque peu revanchard, indique de son côté le coach des" Verts ", Damien Trimboli. Nous voulons reprendre notre marche en avant en prenant la mesure de Loyers, une autre équipe du top. Ce sera compliqué, mais chez nous, nous nous devons de prendre les trois points."