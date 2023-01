R2B Dames : Les Condrusiennes veulent confirmer leur bon premier tour

"L’idée est de confirmer notre très bon premier tour, espère le coach, Jean-Christophe Beguin. Après un excellent démarrage, nous avons terminé l’année par trois revers. On doit absolument se remettre sur le droit chemin. Pourquoi pas se relancer à Ganshoren, lanterne rouge et sans succès ? Attention tout de même: nous devons retrouver le rythme puisque nous n’avons plus joué depuis un mois et avec les examens, je devrai me passer d’Odile Beguin, de Kurbali et de Lichtherte."