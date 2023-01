R2B: Belgrade privé de son coach et de ses leaders

En face, les Beezois, coincés à l’avant-dernière position, s’attellent à combattre une série assez inédite. En effet, sur les sept derniers matchs, ils se sont inclinés à cinq reprises de moins de quatre points. Comment l’expliquer ? "À chaque fois, la pièce est tombée du mauvais côté, admet l’ailier, Simon Dendas. La défense collectivement a posé problème. Dans les moments importants, nous avons parfois fait l’inverse de ce qui était demandé. La trêve est bien tombée. Au moins, on sait sur quoi on doit travailler. Par ailleurs, il faut réussir à se trouver sur le terrain. Il serait intéressant de lancer un cercle positif face à des Belgradois qui, même sans leurs leaders, ne sont pas à prendre à la légère."

Haneffe – Natoye (s. 19 h)

Logiquement défait au CEP, Natoye est sorti du top 4. La course-poursuite est donc lancée. "La situation est claire dorénavant, confie le coach, Laurent Costantiello. Comme on a grillé un joker contre Mt-sur-Marchienne, on se doit d’être concentré et d’assurer lors des prochains matchs si on veut prétendre aux play-off. À commencer par Haneffe, dont Jérémy Prinsen a repris les rênes, contre qui nous avions pris le large sur la longueur à l’aller, en dominant le rebond notamment." Beuken (doigt) et Cleymans (genou) doivent y renoncer.