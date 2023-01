R2A : Gros défis en perspective pour Profondeville et Gembloux

Battu à Aubel fin de l’année, Gembloux se rend à Mons, deuxième du classement, avec l’espoir de prendre sa revanche sur le match aller, perdu 63-76. "Chez nous, nous avions été dominés aux rebonds et n’avions pas su arrêter les artilleurs montois, se souvient le coach gembloutois, Marc Mesureur. Il faudra corriger ça si nous voulons gagner mais ce sera un match difficile car Mons s’est montré très régulier au premier tour avec seulement deux défaites. Avec le Castor Braine, c’est l’équipe qui s’est détachée dans cette série. Mais nous sommes chez nous et si nous nous montrons un peu plus réguliers, nous pouvons aller chercher cette victoire."